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韓式「UNCLE-Ｋ火烤店」內湖新開幕！首推36小時熬煮招牌菜「元祖馬鈴薯排骨鍋」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／UNCLE-K火焰烤肉店提供
圖／UNCLE-K火焰烤肉店提供

「UNCLE-Ｋ馬鈴薯排骨火鍋」造就韓式料理熱再現！第二家分店於台北內湖湖光商圈隆重登場！全新主題推招牌菜「元祖馬鈴薯排骨鍋」 的「UNCLE-Ｋ火焰烤肉店」將以韓式烤肉為焦點，提供馬鈴薯排骨鍋、煎餅等招牌菜色，同時還推出熱門韓國限定料理，日前已盛大開幕，快約上朋友一同來場美食盛宴！

圖／UNCLE-K火焰烤肉店提供
圖／UNCLE-K火焰烤肉店提供

「UNCLE-K火焰烤肉店」位於台北捷運內湖站附近，企圖打造韓國30年前的復古風，將地道風味完整呈現在台北分店，讓讀者即使在台灣也能彷彿一秒飛韓國，氣氛非常好。由於強調美味火烤肉的熱愛，致力於把火焰香氣深植於人類DNA，而店內提供多款肉品如韓式五花肉、牛肉等經典肉品統統都有。

圖／UNCLE-K火焰烤肉店提供
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圖／UNCLE-K火焰烤肉店提供
圖／UNCLE-K火焰烤肉店提供

圖／UNCLE-K火焰烤肉店提供
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另外大推招牌菜「元祖馬鈴薯排骨鍋」，以36小時的精心熬煮，讓鍋底湯頭清澈美味，再加上獨家調製的醬料，撒上芝麻葉，排骨肉質鮮嫩多汁，湯頭味道濃郁，每一口都是精華。其他還有泡菜馬鈴薯排骨、辣炒馬鈴薯排骨鍋供您選擇。至於新菜色「馬鈴薯海鮮煎餅」以原汁原味的馬鈴薯煎餅為基底，搭配鮮嫩的魷魚、蝦仁等海鮮，海鮮控會愛。

圖／UNCLE-K火焰烤肉店提供
圖／UNCLE-K火焰烤肉店提供

圖／UNCLE-K火焰烤肉店提供
圖／UNCLE-K火焰烤肉店提供

最後，新開店還推出了近期最夯的韓國美食「雪花起司炸排骨」，外皮酥脆內心鮮嫩，搭配叔叔特製的雪花起司粉，鹹甜的滋味讓人難以抗拒。叔叔更親自創作了家常料理「粉紅醬馬鈴薯乾式排骨」，以獨家粉紅醬搭配馬鈴薯和排骨，不管是單吃或配上數碗白飯都別具風味，快揪團吃起來。

圖／UNCLE-K火焰烤肉店提供
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圖／UNCLE-K火焰烤肉店提供
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