照規則來！餐館老闆分享「白飯供應措施」被網大讚：高招

白飯之亂掀起一波波話題，近日有間餐館分享自家店舖的白飯供應措施，讓不少網友看了直呼「好聰明」、「真的是高手！ 為你鼓掌」、「受教了！這方法兩全其美」，獲得許多好評。

高雄這家「釣客食堂」跟上白飯之亂議題，分享自家白飯供應規則，表示「菜單會看到單點白飯要20元，然後客人吃完結帳，老闆會說：白飯沒有幫您算錢！」如此一來，既能讓客人有開心、被招待的感覺，老闆也能控制店裡白飯的量，甚至有些人看到白飯要錢，還會改點炒飯或炒麵；不過，老闆也提到「(如果)看到難搞的客人又可以給他算錢」，以此控管白飯數量也不失為一個好辦法。

而店家這種機智作法引來不少網友大讚「老闆很會」、「高招」、「招待，聽起來就爽」，也有網友認為「給不給優惠，權力在於店家，態度在於客人」、「鐵板燒也這樣做。民間的餐飲業其實是在賣與人互相包容，老闆高興的話高麗菜也免費招待」。

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