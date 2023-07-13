快訊

明後天如典型夏天 周六起低壓帶影響「變臉」全台迎雨

照規則來！餐館老闆分享「白飯供應措施」被網大讚：高招

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
示意圖／取材自臉書 林鴻祥
示意圖／取材自臉書 林鴻祥

白飯之亂掀起一波波話題，近日有間餐館分享自家店舖的白飯供應措施，讓不少網友看了直呼「好聰明」、「真的是高手！ 為你鼓掌」、「受教了！這方法兩全其美」，獲得許多好評。

高雄這家「釣客食堂」跟上白飯之亂議題，分享自家白飯供應規則，表示「菜單會看到單點白飯要20元，然後客人吃完結帳，老闆會說：白飯沒有幫您算錢！」如此一來，既能讓客人有開心、被招待的感覺，老闆也能控制店裡白飯的量，甚至有些人看到白飯要錢，還會改點炒飯或炒麵；不過，老闆也提到「(如果)看到難搞的客人又可以給他算錢」，以此控管白飯數量也不失為一個好辦法。

而店家這種機智作法引來不少網友大讚「老闆很會」、「高招」、「招待，聽起來就爽」，也有網友認為「給不給優惠，權力在於店家，態度在於客人」、「鐵板燒也這樣做。民間的餐飲業其實是在賣與人互相包容，老闆高興的話高麗菜也免費招待」。

延伸閱讀：

終結白飯之亂！熱炒店撐不住　致歉宣布7／16起停業

喪妻往事被挖出！ 「白飯之亂」熱炒店老闆開業故事藏洋蔥 心累公告將無限期停業

炒飯 鐵板燒

相關新聞

剩「這個時段」有位！全台最貴Buffet「饗 」滿到8月中

預計於7月23日開幕、饗賓餐旅旗下最新頂級Buffet「饗 A Joy」，自7月13日上午9:00開放訂位，大批網友湧入...

速食控衝！繼光香香雞「６款創意美式漢堡」限店開賣推兩日半價、NeNe Chicken「國際薯條日」連４天免費升級

繼光香香雞化身美式炸雞餐廳啦！位於台中中區的「繼光香香雞」旗艦店開賣六款創意美式漢堡，同步推出「醬料免費無限爽沾」三種醬料三種風味，7/14、7/15還有「豪華套餐半價」特別優惠。此外，韓國炸雞品牌N

照規則來！餐館老闆分享「白飯供應措施」被網大讚：高招

白飯之亂掀起一波波話題，近日有間餐館分享自家店舖的白飯供應措施，讓不少網友看了直呼「好聰明」、「真的是高手！ 為你鼓掌」、「受教了！這方法兩全其美」，獲得許多好評。 高雄這家「釣客食堂」跟上白飯

「挽肉と米」登台！漢堡排升級A5和牛、日本米飯吃到飽

來自東京的超人氣漢堡排「挽肉と米」終於正式登台了！首間海外分店位於台北中山商圈，預計7月14日開幕。不同於日本店使用日本...

改上午9時開放！ 饗賓集團7／14起調整「線上訂位時間」 網嗨喊：終於不用熬夜

饕客們注意！ 饗賓餐旅集團今（7/13）宣布旗下「9大品牌」，於7/14起調整線上訂位開放時間，將從原本凌晨0時變更改為上午9時開放訂位。消息一出，大批網友嗨喊「太好了不用熬夜了」。

白飯之亂勾回憶！ 蒼藍鴿大推慶功宴選「這地點」：聊到半夜真的很佛

白飯之亂勾回憶！ 蒼藍鴿大推慶功宴選「這地點」：聊到半夜真的很佛

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦