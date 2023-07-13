照規則來！餐館老闆分享「白飯供應措施」被網大讚：高招
白飯之亂掀起一波波話題，近日有間餐館分享自家店舖的白飯供應措施，讓不少網友看了直呼「好聰明」、「真的是高手！ 為你鼓掌」、「受教了！這方法兩全其美」，獲得許多好評。
高雄這家「釣客食堂」跟上白飯之亂議題，分享自家白飯供應規則，表示「菜單會看到單點白飯要20元，然後客人吃完結帳，老闆會說：白飯沒有幫您算錢！」如此一來，既能讓客人有開心、被招待的感覺，老闆也能控制店裡白飯的量，甚至有些人看到白飯要錢，還會改點炒飯或炒麵；不過，老闆也提到「(如果)看到難搞的客人又可以給他算錢」，以此控管白飯數量也不失為一個好辦法。
而店家這種機智作法引來不少網友大讚「老闆很會」、「高招」、「招待，聽起來就爽」，也有網友認為「給不給優惠，權力在於店家，態度在於客人」、「鐵板燒也這樣做。民間的餐飲業其實是在賣與人互相包容，老闆高興的話高麗菜也免費招待」。
延伸閱讀：
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言