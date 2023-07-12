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喪妻往事被挖出！ 「白飯之亂」熱炒店老闆開業故事藏洋蔥 心累公告將無限期停業
台北市知名熱炒店與北科大資材營學生因「網路評價爭議」，引發「白飯之亂」事件，最新發展熱炒店老闆於（12）日下午貼出停業公告，並致歉近期引發的事情，造成社會資源的浪費，宣布無限期暫停營業。
隨著事件延燒，熱炒店老闆曾經接受《台灣1001個故事》節目專訪的報導也再度被挖出，王老闆曾是八大行業的股東，一場車禍奪走了他的妻子，三個月就暴瘦了20幾公斤，當時他身邊還有兩個兒子要照顧，他只好父代母職、從餵奶開始學習如何照顧小孩。
沒拿過鍋鏟的他，開始進廚房煮菜，只為了做出孩子思念的媽媽味道，努力研究食譜，也漸漸地練出好手藝，後來經朋友集資合作，鼓勵他開餐廳，才開啟餐飲事業之路。
如今陷入「白飯之亂」，對於往事陸續遭起底感到心痛，王老闆希望這次事件能趕緊落幕，未來也別再有誤會，下午於店家粉絲專頁「大道創意宴會館」發出公告表示，7/16起將無限期停業。
停業公告全文：
大道創意宴會館 因最近引發的事件造成社會資源的浪費以及事件衍生出的言論造成學生們直接與間接的傷害，在此謹向學生們暨社會大眾致上最深的歉意，為此「大道創意宴會館」謹訂於7/16(日)起無限期暫停營業待整個事件整理告一段落。
ps 自今日起不再接受任何形式來店的客人，僅提供原本訂位的客人用餐
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