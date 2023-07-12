終結白飯之亂！熱炒店撐不住　致歉宣布7／16起停業

近日，白飯之亂延燒不斷，店家擋不住輿論，於粉絲專頁宣布，謹訂於7/16(日)起，無限期暫停營業。據《壹蘋新聞網》報導，熱炒店老闆認為被持續霸凌，被扒往事、揭傷疤，如今貼出停業公告，期望事件能整理告一段落。

北科大資財營學生至北市「大道創意熱炒料理店」用餐後引發一連串事件，店家也因此受到炎上及網暴。根據《壹蘋新聞網》報導，熱炒店老闆吐苦水表示「你們持續的霸凌我，挖我過去扒我往事，我過去的傷過去的痛一一再次浮現」。隨後店家在粉絲頁發布停業公告，表示「因最近引發的事件造成社會資源的浪費，以及事件衍生出的言論，造成學生們直接與間接的傷害，在此謹向學生們暨社會大眾致上最深的歉意，為此 大道創意宴會館 謹訂於7/16(日)起無限期暫停營業」，並自即日起，不再接受任何形式至店的客人，僅提供原本訂位的顧客用餐。

圖／摘自大道創意宴會館粉絲頁

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