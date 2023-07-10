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７月新開店總整理！盤點「５家話題新店」：壽司郎、挽肉與米、曾拌麵強勢登場

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者提供
圖／各業者提供

7月新開店總整理！不少話題店家於近日開幕，除了韓料初瓦、壽司郎等連鎖品牌外，還有首度插旗海外的日本必吃漢堡排，以及超熱賣的曾拌麵首家實體店等。現在跟著udn小編一起看看這些話題店家的新店資訊吧！

⬤ 挽肉與米

圖／挽肉と米IG@hikiniku.to.come
圖／挽肉と米IG@hikiniku.to.come

日本超人氣漢堡排「挽肉與米」海外唯一分店將於7/14正式插旗台灣，店址選在台北中山區的赤峰街8巷8號，目前也已開設台灣店官方IG

⬤ 初瓦

圖／摘自初瓦粉絲頁
圖／摘自初瓦粉絲頁

王品旗下韓式料理品牌「初瓦」進駐台中，台中旗艦店以當紅的Y2K主題作為裝潢風格，撞色元素更加活潑，讓至店的顧客感受更潮的用餐氛圍。

⬤ 壽司郎

圖／壽司郎提供
圖／壽司郎提供

壽司郎基隆站前店及楊梅中山店分別將於7/10、7/11起試營運，並在兩店同步推出「按讚壽司郎FB」優惠，除現折40元好康外，滿額再送限定資料夾。

⬤ 曾拌麵

圖／PaMi曾拌麵提供
圖／PaMi曾拌麵提供

「PaMi 曾拌麵」首家實體餐廳將於7/10在宜蘭五結鄉正式開幕，一次販售八款麵食，其中必吃的「三星蔥雞絲拌麵」以在地新鮮青蔥和手撕雞絲為亮點，令人一吃難忘。

⬤ UNCLE-Ｋ火烤店

圖／UNCLE-K火焰烤肉店提供
圖／UNCLE-K火焰烤肉店提供

「UNCLE-Ｋ馬鈴薯排骨火鍋」人氣爆棚，第二家店「UNCLE-K火焰烤肉店」於台北內湖湖光商圈登場，主推各式火烤肉品，像是韓式五花肉、牛肉等經典必吃。

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漢堡 IG

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