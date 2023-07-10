７月新開店總整理！盤點「５家話題新店」：壽司郎、挽肉與米、曾拌麵強勢登場

由國際建築大師藤本壯介打造、全世界唯一以台南巷弄為概念的建築作品的「南埕衖事」，不只可以欣賞到富含意境的建築本身，也是吃冰淇淋、甜點的好去處；暑假到來的期間，更是推出了全新的夜間體驗活動，讓大家「提燈籠入埕」，7/12(三)起更推出限量的美味鹹點心等著大家，要到台南走走的網美網帥們別忘了一探究竟！

2023-07-09 15:30