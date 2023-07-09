提燈籠到巷子裡吃冰～台南「南埕衖事」全新夜間體驗揭幕 限量甜點、鹹食等旅人品嘗

由國際建築大師藤本壯介打造、全世界唯一以台南巷弄為概念的建築作品的「南埕衖事」，不只可以欣賞到富含意境的建築本身，也是吃冰淇淋、甜點的好去處；暑假到來的期間，更是推出了全新的夜間體驗活動，讓大家「提燈籠入埕」，7/12(三)起更推出限量的美味鹹點心等著大家，要到台南走走的網美網帥們別忘了一探究竟！

圖／南埕衖事臉書

圖／南埕衖事臉書

藉由藤本壯介大師設計的建築，傳達「走在巷衖的隙、停在巷弄的味」的概念，正是「南埕衖事」想要帶給大家的體驗，在房子、巷弄間迺迺逛逛，來上一份甜點、冰淇淋，感受台南的面貌，而這次體驗再升級，在徐徐晚風中，讓大家提著燈籠走進「南埕衖事」，看看有別於白天的不同風情，欣賞將要上演精彩好戲，從7/12開始，還推出了滷味、湯包、流沙包等限量鹹食滿足訪客的味蕾，燈光美氣氛佳，絕對讓每個人的相機和肚子都飽飽的離開，到台南可別錯過感受的機會！

圖／南埕衖事臉書

圖／南埕衖事臉書

提醒大家，想要看看夜晚的「南埕衖事」的不同景色，需要先上網預購門票才能進去，而且每個場次上限20人，可別傻傻的直接前往、撲空掃興而歸囉！

南埕衖事

地址：台南市中西區中正路38、40號巷底；台南市中西區忠義路二段99號

圖／南埕衖事臉書

圖／南埕衖事臉書

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