7-11「國民便當」回歸！六樣配菜只要59元、這日起開賣，網嗨：經典回來了
7-ELEVEN「國民便當」強勢回歸！7-ELEVEN於臉書粉絲團宣布，「國民便當」將自7/11起重磅登場，一個只要59元銅板價，搭配六道經典配菜，讓不少網友看到直呼「好懷念喔」、「國民便當終於回來了！好感動」、「聽到我們敲碗」、「買爆」。
許多上班族午餐選在超商解決，各式便當、輕食統統有，加上現在聯名越來越多，美味度也大大提升。7-ELEVEN貼出貼文表示，「國民便當」將自7/11起登場，一個59元，除了經典豆豉里肌肉片外，還有懷舊鹹甜香腸、青蔥蛋、酸菜、高麗菜冬粉及辣味筍尾茸等，吃得到六到配菜，豐富美味營養均衡。
該消息發出後，許多網友回應「好喜歡國民便當」、「國民便當強勢回歸」、「要漸漸的把曾經的經典系列迎回來了嗎」等，看出大家對國民便當回歸的期待。此外，也有人敲碗「海南雞飯」、「港式油雞便當」，許願其他經典也能同步回歸。
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