最後６天！台北最強牽絲「轟炸雞排」將熄燈　饕客不捨：再吃最後一次

台北人氣牽絲爆漿起司雞排「轟炸雞排」將熄燈，店家於粉絲頁貼出公告，表示自7/3起至7/11將連開9天，正常營業，而7/12後預計停業。此消息一出，便讓不少饕客震驚與不捨，並在該貼文下方留言「捨不得，我都會專程北上去吃」、「再吃最後一次，國中時就記得的味道」、「吃不到了，哭哭」。

圖／摘自轟炸雞排粉絲頁

以超長牽絲雞排為主打的「轟炸雞排」將自7/12起停業，據店家在粉絲頁透露，先前有幾組人來詢問接手事宜，但未能達成共識，老闆也決定退休，因此依原訂日期停業。轟炸雞排時常推出各式特殊口味雞排，也有不少美食節目報導介紹，深受饕客喜愛，如今傳出熄燈消息，令許多人感到不捨，紛紛揪團搶吃最後一波，表示「(停業前)再去吃一次」、「7/11前再去光顧」等。

此外，也能從網友的回應看出對轟炸雞排的支持，甚至被網友稱之為「此生不能沒吃過(的雞排)」，建議還沒吃過或是想把握機會前往品嘗的朋友，趁著這最後幾天開吃一波。

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