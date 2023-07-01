終於不是鼎泰豐！SJ厲旭曬「滿桌好菜」 3大籠湯包吸睛掀話題 粉絲曝吃的是「這家」
不是鼎泰豐！Super Junior成員厲旭五月受邀出席韓國觀光展，據粉絲表示，厲旭在結束活動後前往餐廳享用美食。今(1)日，厲旭在個人推特PO出一張照片，透過穿著看出是在出席台灣活動時所拍，而厲旭面前的三大籠小籠湯包，也意外成為粉絲討論的焦點。
Super Junior成員厲旭分享來台出席活動後的用餐隨拍，該則貼文本是用來祝賀隊長利特生日，沒想到照片中澎派又吸睛的「三大籠小籠湯包」竟意外掀起粉絲討論。其實，照片中的小籠湯包並非來台必吃的鼎泰豐，而是台北一間新創中式飯館「古北饕」。
「古北饕」提供各式中菜、湯品、麵食及點心，而小籠湯包也是到店必點，選擇多樣，包含松露、蟹黃、絲瓜、麻辣等口味。現在粉絲想吃同款，不僅有鼎泰豐可選，又多了「古北饕」可以大快朵頤。
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