快訊

朱立倫暗示勸韓冰參選2024立委？韓國瑜講笑話1句神回

佛門大打出手！火爆尼姑摔椅、和尚嗆住持「釘孤隻」

終於不是鼎泰豐！SJ厲旭曬「滿桌好菜」　3大籠湯包吸睛掀話題　粉絲曝吃的是「這家」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Super Junior成員厲旭推特、古北饕粉絲頁
圖／Super Junior成員厲旭推特、古北饕粉絲頁

不是鼎泰豐！Super Junior成員厲旭五月受邀出席韓國觀光展，據粉絲表示，厲旭在結束活動後前往餐廳享用美食。今(1)日，厲旭在個人推特PO出一張照片，透過穿著看出是在出席台灣活動時所拍，而厲旭面前的三大籠小籠湯包，也意外成為粉絲討論的焦點。

圖／Super Junior成員厲旭推特
圖／Super Junior成員厲旭推特

Super Junior成員厲旭分享來台出席活動後的用餐隨拍，該則貼文本是用來祝賀隊長利特生日，沒想到照片中澎派又吸睛的「三大籠小籠湯包」竟意外掀起粉絲討論。其實，照片中的小籠湯包並非來台必吃的鼎泰豐，而是台北一間新創中式飯館「古北饕」。

圖／古北饕粉絲頁
圖／古北饕粉絲頁

「古北饕」提供各式中菜、湯品、麵食及點心，而小籠湯包也是到店必點，選擇多樣，包含松露、蟹黃、絲瓜、麻辣等口味。現在粉絲想吃同款，不僅有鼎泰豐可選，又多了「古北饕」可以大快朵頤。

Super Junior厲旭同款「松露小籠湯包」。圖／古北饕粉絲頁
Super Junior厲旭同款「松露小籠湯包」。圖／古北饕粉絲頁

延伸閱讀：

最大贏家50嵐！韓女團NMIXX成員分享來台隨拍　珍奶照片掀熱議　粉絲呼：JYP愛豆都愛50嵐

一位難求！素食界鼎泰豐「不葷主義」台北店開放網路訂位　避開周末輕鬆開吃

觀光 鼎泰豐 湯包 黑松露

相關新聞

終於不是鼎泰豐！SJ厲旭曬「滿桌好菜」　3大籠湯包吸睛掀話題　粉絲曝吃的是「這家」

不是鼎泰豐！Super Junior成員厲旭五月受邀出席韓國觀光展，據粉絲表示，厲旭在結束活動後前往餐廳享用美食。今(1)日，厲旭在個人推特PO出一張照片，透過穿著看出是在出席台灣活動時所拍，而厲旭面

今夏最強「韓式炸雞」！肯德基「韓式雙醬無骨大口脆雞」預告開賣　一次開吃台韓兩種美味　

肯德基7月新品預告！喜歡韓式炸雞的朋友有福囉，繼去年推出的「韓辛甜薯無骨脆雞」後，肯德基預計將再推出今夏最強新品「韓式雙醬無骨大口脆雞」，光是品名就讓人口水直流，炸雞控都忍不住敲碗「趕快上市」。

2023芒果季推薦！ 12家「餐廳飲品+甜點+吃到飽」 台南最強芒果冰開賣秒殺、繽紛芒果飯店下午茶7月開吃

台南最強芒果冰開賣！ 繽紛芒果季「餐廳飲品+吃到飽」整理 2023芒果季推薦！「餐廳飲品+甜點+吃到飽」15選整理 台南最強芒果冰開賣秒殺、飯店芒果下午茶超繽紛

平民美食扛不住！四海遊龍明起漲價 鍋貼貴0.5元、小菜漲5元

通膨下漲聲不斷，平民美食鍋貼也喊漲。連鎖業者四海遊龍宣布明（1）日起，鍋貼、水餃等部分商品將調漲0.5元、小菜漲5元。調...

環島拿萬元旅遊金！ 「龜記」6週年邀龜蜜們實踐旅遊大夢想、喝CoCo拿蜘蛛人公仔

環島拿萬元旅遊金！ 「龜記」6週年邀龜蜜們實踐旅遊大夢想、喝CoCo拿蜘蛛人公仔

台灣小米、香料入饌！吳寶春10款「台灣味麵包」新上桌

繼去年推出「以麵包閱讀客家」、「以麵包閱讀挪威」之後，「吳寶春麥方店」今年呼應「2023國際小型穀物年」的主題，打造「以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦