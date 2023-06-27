晶華「Just Italian義饗食堂」重新開幕「限時限量5折」！爽吃波士頓龍蝦番茄義大利麵
晶華國際酒店集團旗下的「Just Italian義饗食堂」將於7月1日重新開幕，改為單點制。為吸引顧客，7月1至3日推出「波士頓龍蝦番茄義大利麵」買一送一優惠，每日限量40組，每人490元，直接五折CP值超高，準備手刀開搶了啦！
新菜單包括各式義大利麵和窯烤披薩。主打「波士頓龍蝦番茄義大利麵」，使用新鮮龍蝦和香料拌炒細扁麵，7月1日至3日每份980元買一送一，若截止也沒關係，7月4日至7月底還可以8折優惠。
另有主廚推薦的「波隆那番茄肉醬細扁麵」，加入牛尾、培根和時蔬，經過4小時慢燉，口感超豐富，保證好吃；其他推薦菜品有「黑松露野菇雞肉寬扁麵」和「蒜味青醬海鮮圓麵」。焗烤料理中的「奶油白醬通心粉」和經典「完熟番茄瑪格莉特披薩」也不容錯過，揪團快來品嚐吧！
延伸閱讀：
．新店驚喜！「小騎士德州炸雞」台南新展店，重溫炸雞堡與波浪薯條
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言