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晶華「Just Italian義饗食堂」重新開幕「限時限量5折」！爽吃波士頓龍蝦番茄義大利麵

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／義饗食堂提供
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晶華國際酒店集團旗下的「Just Italian義饗食堂」將於7月1日重新開幕，改為單點制。為吸引顧客，7月1至3日推出「波士頓龍蝦番茄義大利麵買一送一優惠，每日限量40組，每人490元，直接五折CP值超高，準備手刀開搶了啦！

圖／義饗食堂提供
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新菜單包括各式義大利麵和窯烤披薩。主打「波士頓龍蝦番茄義大利麵」，使用新鮮龍蝦和香料拌炒細扁麵，7月1日至3日每份980元買一送一，若截止也沒關係，7月4日至7月底還可以8折優惠。

圖／義饗食堂提供
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另有主廚推薦的「波隆那番茄肉醬細扁麵」，加入牛尾、培根和時蔬，經過4小時慢燉，口感超豐富，保證好吃；其他推薦菜品有「黑松露野菇雞肉寬扁麵」和「蒜味青醬海鮮圓麵」。焗烤料理中的「奶油白醬通心粉」和經典「完熟番茄瑪格莉特披薩」也不容錯過，揪團快來品嚐吧！

圖／義饗食堂提供
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