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新店驚喜！「小騎士德州炸雞」台南新展店，重溫炸雞堡與波浪薯條

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／小騎士德州炸雞
圖／小騎士德州炸雞

在台經營超過30年的「小騎士德州炸雞」正式宣布即將進軍台南新光三越百貨，這是繼高雄4間和台中1間分店後再次確定直轄市開新店，新店將在10月於台南開幕！

圖／小騎士德州炸雞
圖／小騎士德州炸雞

招牌的酥脆多汁炸雞是「小騎士德州炸雞」知名的原因之一，不僅如此，還有超豪邁的雞腿堡和外酥內軟的波浪狀美味薯條，是許多人必點的美食，過去曾經在台灣早期形成一股速食風潮，甚至有過五十家分店的輝煌歷史，因此，這回的再展店讓不少人驚艷。

圖／小騎士德州炸雞
圖／小騎士德州炸雞

目前台灣總店數共有五家，以高雄4間最多，再來是台中的1間，此回確定將在台南10月展新店，屆時務必南台灣不要錯過了，再期待一下盛大開幕吧！

圖／小騎士德州炸雞
圖／小騎士德州炸雞

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炸雞 薯條 新光三越 必點

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