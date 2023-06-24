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膽小的夜晚別來！宜蘭壯圍稻草人打卡秘境 「飛天掃帚 巫婆婆」新登場
宜蘭打卡景點又有新意！ 宜蘭壯圍的一片金黃稻浪美景，現已經結出飽滿的稻穗，搭配最新登場的「飛天掃帚 巫婆婆」稻草人，讓旅人來此，也能和另類標的景點打卡合影。
位於牛埔仔永惠廟附近的金黃稻田，每年夏季農作收成前都成了打卡景點，田主從2020年開始，每年都將稻草人裝扮不同造型，2020是『死神』、2021是『南瓜稻草人』、2022則是『無臉男』都非常有創意！
2023年最新登場的是「飛天掃帚 巫婆婆」，部落客宜蘭ㄚ欣特別分享，來此不僅能賞療癒級稻浪、單純穿梭田野拍攝氣質美照，還能與邪惡巫婆婆留下另類的搞怪打卡照，特別提醒膽子小的人，夜晚可能會受到驚嚇，請繞路走喔。
此處裝置藝術為田主特別設計，主要是想防止鳥類來偷吃稻穗，年年更換新打卡標的稻草人意外成為朝聖秘境，今年的巫婆婆即日起免費開放民眾拍照，預計展至6月底，待稻田收割後就會收走，田主也貼心呼籲走入田埂時小心慢行以免滑倒了。
地點：宜蘭縣壯圍鄉古亭路11-5號(永惠廟-開漳聖王附近)
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