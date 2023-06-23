粽子吃到怕！ 改追端午連假「速食優惠」 麥當勞、繼光香香雞、21世紀買一送一

端午節粽子吃膩了嗎？ 不想再吃粽子吃到吐，可考慮改追速食業者推出的限時優惠，包括繼光香香雞和麥當勞、頂呱呱、肯德基等速食業者都應景推出買一送一活動，換換口味再出發！

●麥當勞

圖／麥當勞提供

即起至6/27，麥當勞推出「麥當勞歡樂送」網路訂餐優惠，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「FREE」，即享4大點心買1送1，品項包含薯餅、經典美式(冰/熱)、酥嫩雞翅、6塊麥克雞塊。

●肯德基

圖／肯德基提供

肯德基自即起至6/25限時推出「端午咔啦歡聚桶餐」(優惠碼40507)，咔啦脆雞x 8+原味蛋撻x 6+百事可樂(瓶)x 1，只要$499(原價$867)，激殺58折。更推出限時加碼活動，即日起至6/30止，使用「預訂快取」消費滿439元送「原味蛋撻x2兌換券」一張，另外點桶餐加1元，送咔啦脆雞或上校雞塊。

●必勝客

圖／翻攝必勝客粉專

必勝客自即起至6/30前，平日外帶限定，8款口味「13吋大披薩只要199元」，包括臘腸起司三重奏、白醬燻雞培根、煙燻黃金總匯、熱帶鳳梨鮮蝦、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷8款口味可以任選，還能免費升級薄脆餅皮。

●達美樂

達美樂即日起外帶披薩半價優惠開跑，9吋披薩「半價」一個最低售價186元起，12吋披薩則一個最低售價287元起。

●頂呱呱

頂呱呱「一串呱呱粽」。圖／頂呱呱提供

頂呱呱於即起至6月25日推出為期一週「一串呱呱粽(內含6顆呱呱包)」特價250元(原價390元)，及「呱呱雙粽(內含2顆呱呱包)」特價99元(原價130元)。活動期間，UberEats外送平台同步開跑，且購買一串呱呱粽還可用49元超值價加購35元飲品2杯或蜂蜜檸檬(M)1杯。

●繼光香香雞

圖／繼光香香雞提供

繼光香香雞自即起至6/25限時推出會員限定美式脆薯「買1送1」優惠，憑香繼光會員購買人氣炸物「美式脆薯」即贈「美式脆薯」電子兌換券乙張(6/26-7/25可供兌換)。

●拿坡里

拿坡里炸雞專賣店超夯「重量級腿排桶」回來了，6/30日前「1公斤腿排桶」特價319元(原價450元)、「2公斤腿排桶」特價只要599元(原價900元)；另加碼招牌「薯第一(灑粉系列)」，活動期間內皆享買一送一優惠。

●21Plus

圖／21世紀提供

21世紀自即日起至7/4，推出指定套餐買一送一優惠，該套餐包括「雞汁高麗菜飯、大杯蜂蜜綠茶」，其中雞汁高麗菜飯使用雞汁及油蔥，加上獨家蒸烤技術蒸煮優質純正100％在地國產米，加上滿滿高麗菜，既清爽又有飽足感，現在只要100元即可吃到兩份(原價200元)。

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