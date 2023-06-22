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歡迎回家！湯品專賣「小湯烏」台北店7月初熄燈、重回台中再出發 台中人歡呼：超棒的好消息
回到一開始的城市！起家自台中且廣受在地人支持的湯品專賣「小湯烏」在粉絲頁貼文表示，光復店將於7/9結束營業，但同時也宣布預計回到最初的城市台中，讓不少在地網友直呼「回台中太棒了！」、「歡迎回來」、「期待台中再見」，看出店家在台中的高人氣與受歡迎度。
湯品專賣「小湯烏」宣布將於7/9告別台北光復店，並努力爭取在8至9月間回到最初的城市台中開店。店家表示，回到台中、回到起源地，以新的模式、新的食物及新的店型重新開始，同時堅持自家的無添加料理，每日熬煮美味湯品。
許多台中人看到消息後，紛紛留言表示「東山再起」、「期待台中回歸」、「終於不用特別跑去台北吃了」，而店家用心熬煮的湯品也受到台北饕客好評，甚至有人幾乎一個星期去一次，現在店家即將回到台中，也讓不少台中人敞開雙臂表示「歡迎回家」。
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