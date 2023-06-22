一人就開烤！韓國八色烤肉「赤焰迷你烤」限定開賣，「海鮮煎餅、韓式炸雞」90元加碼吃

一人獨享韓式烤肉！正宗韓國烤肉品牌「八色烤肉」推出限定「赤焰迷你烤」，讓你吃烤肉不用大費周章、揪樓頂樓下，一個人就能開烤爽吃，有肉、有飯、有小菜，營養均衡又能吃到最道地的韓國滋味。

圖／韓國第一品牌 八色烤肉臉書

圖／韓國第一品牌 八色烤肉臉書

韓國第一品牌「八色烤肉」推出暑假限定「赤焰迷你烤」，即日起至8/31平日（周一至五），可以240元起的超值優惠價吃到單人烤肉套餐，內含肉品、白飯、韓式小菜、海帶湯、3種沾醬、豆芽韭菜、蒜頭洋蔥及生菜統統有，一個人爽吃也不傷荷包。

圖／韓國第一品牌 八色烤肉臉書

除了烤肉外，也有鍋物及韓式料理套餐可以選擇，像是牛肉年糕鍋、韓式冷麵、泡菜牛肉起司炒飯等，如果還吃不飽，也能加點海鮮煎餅、辣炒年糕、韓式炸雞等美味小點，90元加購一次滿足吃飽飽。

圖／韓國第一品牌 八色烤肉臉書

圖／韓國第一品牌 八色烤肉臉書

八色烤肉「炙焰迷你烤」販售資訊

活動時間：即日起至8/31，限平日（周一至五）

優惠內容：單人烤肉套餐240元起

備註：所有餐點皆需加10%服務費

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