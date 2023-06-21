中友商圈一中美食！韓國人開的米漢堡好吃又好拍　料爆滿、附飲料還不用百元

台中北區美食/一中美食推薦!台中中友百貨商圈新開了一家 Rice Now粒客韓式米漢堡，韓國老闆開的店充滿韓系文青風格，韓式米漢堡份量十足吃一顆就有飽足感，米漢堡附飲料只要百元以下價位，還有好多優惠活動，整個好吃又好拍CP值蠻高的。

粒客韓式米漢堡地點交通

粒客韓式米漢堡位在中友百貨正後方巷子裡，老闆是韓國兄弟檔，清新又充滿韓風的裝潢相當吸睛。

粒客韓式米漢堡環境

白色與黃色為主調的裝潢，簡約卻充滿韓系文青風格，看了好喜歡。

餐點以外帶為主，也有內用空間。不過座位不多，用餐時段經常客滿。餐點都是現點現做，建議先打電話點餐或是線上點餐(連結)再到現場自取，節省等候時間。

粒客韓式米漢堡菜單價目表

粒客米漢堡菜單以米漢堡為主，共有7種口味，價位65元~100元之間。另外還有韓式燒牛飯以及韓式冷拌麵，還有韓國老闆家鄉獨特配方的韓式煎餅也是人氣必點。店員說他們也有接受團體企業訂餐，開會吃膩便當換這家米漢堡也不錯。

粒客韓式米漢堡優惠

新開店有很多優惠，目前看到有以下幾項：加入官方LINE帳號就有九折優惠券還有送集點卡，除了現金付款也可以用LINE Pay行動支付。

這家粒客米漢堡老闆滿佛心的，附近的中友百貨員工及台中科大學生，只要憑證件單筆消費滿100元就可以現折5元，滿200現折10元…依此類推（優惠期間到5/31）。

拍照上傳Google Map+五星評論，免費招待黃金薯餅一片。（送完為止）

粒客韓式米漢堡推薦餐點

他們家最招牌的就是米漢堡，共有7種口味。我們點了其中3種口味，裝盒後好漂亮，真的是好看又好吃。

滿滿鮪魚堡 附飲料 65元

米漢堡個頭蠻大的，目測直徑超過10公分，比一般超市賣的米漢堡還要大，而且很有厚度。我有問店員米飯是壽司米，米粒Q彈帶點微微焦香，還有加了很多海苔絲，吃起來味道更香更有口感，而且不油膩蠻爽口的。

鮪魚堡的內容除了鮪魚沙拉之外，還有一塊薯餅，這樣的組合真的很妙，非常清爽意外的好吃！

醬燒炸雞堡 附飲料 90元

米漢堡裡頭有一大塊卡啦脆雞，外層麵衣就吃的到甜甜的醬燒風味，咬開來還有香甜肉汁，搭配生菜葉及香Q米飯整個口味不會過重，還有多層次的口感，好好吃喔～

燒牛泡菜堡 附飲料 100元

滿滿的牛五花口感軟嫩，越咬越出汁。加上韓國老闆自己做的韓式泡菜，酸辣又香甜的滋味與鮮甜肉汁融合一起，香氣十足好好吃。整個米漢堡份量很多，吃一顆再加上飲料，非常有飽足感。

點米漢堡都有附一杯飲料，有無糖紅茶與麥茶兩種口味輪流出現，今天我們點米漢堡附麥茶，喝起來很順口。

除了米漢堡之外，還有一些炸物、點心也不錯，吃飽吃巧都OK。

炸脆薯 50元

現點現炸的薯條，乾爽不油膩，鹹香好吃。

小肉豆 40元

韓國部隊鍋中常出現的小肉豆，這裡是酥炸方式，口感Q彈有咬勁，鹹香滋味越吃越涮嘴。

泡菜煎餅 附飲料 130元

這道泡菜煎餅有點特別，一般韓式泡菜煎餅都會再加一些韭菜、紅蘿蔔，粒客米漢堡則是完全用老闆自己醃製的韓國泡菜加入麵糊做成煎餅，比例接近1:1用料真的不手軟耶～

店員說這是老闆韓國兄弟的家鄉獨家配方，滿滿的韓國泡菜，隨便咬都有料。煎餅一入口就是韓國泡菜的酸，尾韻慢慢浮現回甘滋味，越咬越香超濃郁!喜歡韓國泡菜的朋友，一定要試試這道泡菜煎餅。

粒客韓式米漢堡整體心得

一中商圈少有的韓式米漢堡真是好看又好吃，藏身在中友百貨正後方巷子裡，韓風網美外觀經過時會被吸引。我們點了3種米漢堡每一款都好吃，內容紮實用料不手軟，而且份量足吃完很有飽足感，重點是價位不貴65元就能吃飽喝足CP值很高。喜歡米漢堡的朋友，這家好吃又好拍的韓系網美小店值得收入口袋名單。

粒客韓式米漢堡

粉絲團：粒客韓式米漢堡FB

官方LINE：@ricenow

線上點餐：https://reurl.cc/Y8ov60

地址：台中市北區五權路500巷6弄1號

電話：04 2225 2250

營業時間：0:00-19:00

文章來源：商妮吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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