倒數一周！台北東區超人氣串燒攤將熄燈 饕客不捨：等你回來
台北東區超人氣串燒將熄燈！受到老饕喜愛的「品都串燒攤」在粉絲頁宣布，因為租約到期，將營業至6/28就結束營業，讓不少人不捨哀號。但同時，店家也透露，之後會找新的地點繼續為各位服務，因此也有許多粉絲表示「期待中」。
被網友稱為「神一般的存在」的台北東區人氣「品都串燒攤」開業近六年，日前PO文表示，由於租約到期，最後營業日為6/28，吸引網友湧入留言「太可惜了」、「太突然了」看出饕客們的不捨與震驚。不過，店家也表示未來將尋找新據點延續美味，希望老朋友們能再等等，並感謝大家的支持，因此也有不少人表示「淡水等你來插旗」、「桃園開起來」、「新竹歡迎您」、「準備開滿北台灣了啦」。
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