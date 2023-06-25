快訊

65歲資深男星「爬山失聯5個月」 驚傳尋獲不明遺體

Zenfone 10終極規格曝！「新綠色」被樂天女孩孟潔握著 網驚豔：比官網好看

精選6家「合菜餐廳」與親朋好友一起享用美食，品嚐各式特色料理！

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖／IG@cs6950、IG@halulu.s、IG@maggie_h825
圖／IG@cs6950、IG@halulu.s、IG@maggie_h825

圖／IG@halulu.s
圖／IG@halulu.s

一家人或是一群朋友聚餐時，點上一整桌美味的佳餚，大家圍著桌子一起享用美食，除了能夠品嘗到各式不同菜餚，還能夠和同行的親朋好友聊聊天、增進彼此之間的感情。這次精選6家合菜餐廳，有客家菜餐廳、海鮮餐廳，還有無菜單特色料理、景觀餐廳等，其中有幾間還曾獲米其林必比登推薦，一起來看看！

苗栗 大湖福菜園客家菜餐廳

圖／IG@littlegirl_foodie
圖／IG@littlegirl_foodie

到了苗栗，想品嘗道地的客家菜的話，這間位於大湖的「大湖福菜園客家菜餐廳」會是很好的選擇。這裡有梅干扣肉、客家小炒、客家鹹豬肉等經典的客家菜，還吃得到清蒸鱸魚、泰式檸檬雞、三杯中卷等豐富的料理。除了單點之外，也可以事先預約合菜，從兩人到十人份、不同價位的合菜，看了讓人食指大動。

圖／IG@littlegirl_foodie
圖／IG@littlegirl_foodie

地址：苗栗縣大湖鄉法雲寺5-5號

營業時間：週四～週二（週三公休）11:30-14:00，17:30-20:00

台中 新月梧桐（國美店）

圖／IG@cs6950
圖／IG@cs6950

台中美術園道附近的「新月梧桐」曾在2020~2022連續三年獲米其林必比登推薦，吸引了許多饕客慕名而來。以上海為主題的餐廳內充滿了復古典雅的氛圍，菜單上有滿滿上海、江浙料理可以選擇，看到琳瑯滿目的菜單，如果不知道怎麼點比較好，也可以選擇不同價位的合菜組合，從四人到十人都有，也有單人和雙人的套餐，不論是和一群朋友，或是獨自前往用餐都沒問題。

圖／IG@cs6950
圖／IG@cs6950

地址：台中市西區五權西三街123號

營業時間：週二～週日（週一公休）11:30-14:00，17:30-21:00

台中 千味海鮮餐廳

圖／IG@tpcp630
圖／IG@tpcp630

在豐樂雕塑公園、文心秀泰附近的「千味海鮮餐廳」，從捷運豐樂公園站走路不到五分鐘就能抵達，交通相當方便。曾連續三年獲米其林餐盤推薦，其中，「蒜苗白鯧米粉芋」更是到此必點的佳餚，其他許多海鮮料理可供選擇，如果有機會到這裡用餐，不要忘了點一盤「拔絲地瓜」當飯後甜點。

圖／IG@tpcp630
圖／IG@tpcp630

地址：台中市南屯區文心南五路一段326之3號

營業時間：週二～週日（週一公休）11:00-14:00，17:00-21:30

南投 游芭絲鄒宴餐廳

圖／IG@halulu.s
圖／IG@halulu.s

想在阿里山品嘗原住民特色料理，一定不能錯過位於山美村的「游芭絲鄒宴餐廳」。以山林時令的食材，烹煮出鎖住食物原味的料理，菜單從兩人套餐到十人套餐都有，可以根據同行的人數點餐，其中，鄒族原木烤肉、馬告醬汁佐時蔬、山地大香腸等經典菜餚在套餐之內都可以吃到。在這裡，可以一邊欣賞阿里山美景、可以一邊品嘗鄒族特色料理。

圖／IG@halulu.s
圖／IG@halulu.s

地址：嘉義縣阿里山鄉山美村山美1之8號

營業時間：週四～週二（週三公休）11:00-15:00，16:30-19:30

台南 筑馨居

圖／IG@defashion_ching
圖／IG@defashion_ching

由百年老屋改造而成的筑馨居就在熱鬧的台南中西區，店內的無菜單料理更是曾經獲得米其林必比登推薦，能在充滿歲月痕跡的老屋內品嘗台式料理，更是別有一番風味。特別要注意的是，想要到這裡用餐的話，一定需要提前訂位，以免向隅。

圖／IG@lara_william416
圖／IG@lara_william416

地址：台南市中西區信義街69號

營業時間：11:30-14:00，17:30-21:00

花蓮 月廬食堂

圖／IG@maggie_h825
圖／IG@maggie_h825

「月廬食堂」隱身花蓮鳳林山上，室內用餐區鋪設著榻榻米，搭配著木製餐椅，可以透過一旁的落地窗欣賞到遼闊的美景。到了月廬食堂，一定要點最有名的「月廬梅子雞」，不過因為這道料理需要事先製作，所以在訂位的時候就需要先預訂，才不會錯過這道佳餚。另外，梅汁山苦瓜、豬腳、鹹豬肉都是許多人到此必點的菜品，到花蓮旅遊時一定要去吃吃看！

圖／IG@maggie_h825
圖／IG@maggie_h825

地址：花蓮縣鳳林鎮鳳鳴一路71號

營業時間：週四 11:00-14:30，週五～週一 11:00-14:30，17:00-20:30

連絡電話：03-8762206

延伸閱讀>>彰化美食｜在地人推薦必吃彰化爌肉飯！從早餐到宵夜24小時隨時想吃都有

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

客家 米其林 海鮮

延伸閱讀

隱身嘉義巷弄裡的金獎大廚 親民價享用星馬叻沙

合體告五人…五月天起內鬨 劉若英被喊天后笑歪

雲林美食推薦分享！10間土庫人氣美食、土庫排隊美食　吃吃喝喝一整天

端午連假最夯活動 TikTok邀社群「放粽一夏」

相關新聞

新店驚喜！「小騎士德州炸雞」台南新展店，重溫炸雞堡與波浪薯條

在台經營30年的「小騎士德州炸雞」正式宣布即將進軍台南新光三越百貨，這是繼高雄4間和台中1間分店後再次確定直轄市開新店，新店將在10月於台南開幕！

精選6家「合菜餐廳」與親朋好友一起享用美食，品嚐各式特色料理！

一家人或是一群朋友聚餐時，點上一整桌美味的佳餚，大家圍著桌子一起享用美食，除了能夠品嘗到各式不同菜餚，還能夠和同行的親朋好友聊聊天、增進彼此之間的感情。這次精選6家合菜餐廳，有客家菜餐廳、海鮮餐廳，還有無菜單特色料理、景觀餐廳等，其中有幾間還曾獲米其林必比登推薦，一起來看看！

「楊枝甘露」用吃的！盤點今夏3大創意「芒果」甜點與麵包

「楊枝甘露」用吃的？芒果控注意了，今夏的芒果甜點、芒果麵包變得更有創意，但僅盛產時節限定，品鮮趁早。

momo購物網「美食年中盛典」指定夯品限時5折起！精選超過800款「芒果鮮果、甜點、零食」

色香味俱全的「芒果」堪稱最受台灣人喜愛的夏季水果，momo購物網近兩週芒果鮮果及週邊美食銷售年增飆3成，今年以台東產地直...

整理包／4大超商「端午連假開工限時優惠」一次看　咖啡、現煮茶飲快囤貨

不論是開心出遊或是宅家放鬆，度過4天端午連假之後，又要面臨需要提振精神的週一上班日，4大超商再次端出開工限時優惠，用咖啡...

「FUN暑價」好食光！7-ELEVEN指定零食任選2件8折、4件75折起　「蠟筆小新系列零食、韓國YOUUS辣炒年糕造型餅乾」必嘗

夏日出遊旺季到來，掌握旅遊與聚會的零食商機，7-ELEVEN即日起至7月9日推出整合逾300款零食、餅乾任選2件8折、4...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦