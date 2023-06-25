精選6家「合菜餐廳」與親朋好友一起享用美食，品嚐各式特色料理！

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一家人或是一群朋友聚餐時，點上一整桌美味的佳餚，大家圍著桌子一起享用美食，除了能夠品嘗到各式不同菜餚，還能夠和同行的親朋好友聊聊天、增進彼此之間的感情。這次精選6家合菜餐廳，有客家菜餐廳、海鮮餐廳，還有無菜單特色料理、景觀餐廳等，其中有幾間還曾獲米其林必比登推薦，一起來看看！

苗栗 大湖福菜園客家菜餐廳

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到了苗栗，想品嘗道地的客家菜的話，這間位於大湖的「大湖福菜園客家菜餐廳」會是很好的選擇。這裡有梅干扣肉、客家小炒、客家鹹豬肉等經典的客家菜，還吃得到清蒸鱸魚、泰式檸檬雞、三杯中卷等豐富的料理。除了單點之外，也可以事先預約合菜，從兩人到十人份、不同價位的合菜，看了讓人食指大動。

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地址：苗栗縣大湖鄉法雲寺5-5號

營業時間：週四～週二（週三公休）11:30-14:00，17:30-20:00

台中 新月梧桐（國美店）

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台中美術園道附近的「新月梧桐」曾在2020~2022連續三年獲米其林必比登推薦，吸引了許多饕客慕名而來。以上海為主題的餐廳內充滿了復古典雅的氛圍，菜單上有滿滿上海、江浙料理可以選擇，看到琳瑯滿目的菜單，如果不知道怎麼點比較好，也可以選擇不同價位的合菜組合，從四人到十人都有，也有單人和雙人的套餐，不論是和一群朋友，或是獨自前往用餐都沒問題。

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地址：台中市西區五權西三街123號

營業時間：週二～週日（週一公休）11:30-14:00，17:30-21:00

台中 千味海鮮餐廳

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在豐樂雕塑公園、文心秀泰附近的「千味海鮮餐廳」，從捷運豐樂公園站走路不到五分鐘就能抵達，交通相當方便。曾連續三年獲米其林餐盤推薦，其中，「蒜苗白鯧米粉芋」更是到此必點的佳餚，其他許多海鮮料理可供選擇，如果有機會到這裡用餐，不要忘了點一盤「拔絲地瓜」當飯後甜點。

圖／IG@tpcp630

地址：台中市南屯區文心南五路一段326之3號

營業時間：週二～週日（週一公休）11:00-14:00，17:00-21:30

南投 游芭絲鄒宴餐廳

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想在阿里山品嘗原住民特色料理，一定不能錯過位於山美村的「游芭絲鄒宴餐廳」。以山林時令的食材，烹煮出鎖住食物原味的料理，菜單從兩人套餐到十人套餐都有，可以根據同行的人數點餐，其中，鄒族原木烤肉、馬告醬汁佐時蔬、山地大香腸等經典菜餚在套餐之內都可以吃到。在這裡，可以一邊欣賞阿里山美景、可以一邊品嘗鄒族特色料理。

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地址：嘉義縣阿里山鄉山美村山美1之8號

營業時間：週四～週二（週三公休）11:00-15:00，16:30-19:30

台南 筑馨居

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由百年老屋改造而成的筑馨居就在熱鬧的台南中西區，店內的無菜單料理更是曾經獲得米其林必比登推薦，能在充滿歲月痕跡的老屋內品嘗台式料理，更是別有一番風味。特別要注意的是，想要到這裡用餐的話，一定需要提前訂位，以免向隅。

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地址：台南市中西區信義街69號

營業時間：11:30-14:00，17:30-21:00

花蓮 月廬食堂

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「月廬食堂」隱身花蓮鳳林山上，室內用餐區鋪設著榻榻米，搭配著木製餐椅，可以透過一旁的落地窗欣賞到遼闊的美景。到了月廬食堂，一定要點最有名的「月廬梅子雞」，不過因為這道料理需要事先製作，所以在訂位的時候就需要先預訂，才不會錯過這道佳餚。另外，梅汁山苦瓜、豬腳、鹹豬肉都是許多人到此必點的菜品，到花蓮旅遊時一定要去吃吃看！

圖／IG@maggie_h825

地址：花蓮縣鳳林鎮鳳鳴一路71號

營業時間：週四 11:00-14:30，週五～週一 11:00-14:30，17:00-20:30

連絡電話：03-8762206

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