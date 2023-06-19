身分證拿出來！「柏克金燒肉屋」端午送肉肉，對中「這三碼」最多一人爽吃「400g美國牛肋條」

從去年底開始，台灣就颳起陣陣韓風，不少 K-Pop 團體、歌手或演員，都久違的先後到台灣舉辦演唱會或見面會，而這些韓星難得來到台灣這個美食寶島，當然也不會放過大啖美食的機會，因此這些巨星在舞台表演結束

2023-06-19 11:00