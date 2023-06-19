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身分證拿出來！「柏克金燒肉屋」端午送肉肉，對中「這三碼」最多一人爽吃「400g美國牛肋條」
端午節吃燒肉才夠潮！燒肉專賣「柏克金燒肉屋」歡迎端午，推出身分證優惠，號碼中越多福利也越多，最多一人直接送「400g美國牛肋條」，不怕你吃，就怕你吃不完。記得先訂位，拿好身分證，端午節揪團開吃囉！
秀身分證！「柏克金燒肉屋」針對端午節推出「對粽送肉肉」身分證優惠活動，6/22至6/25連續四天，只要身分證號中含有「6、2、5」即享「美國牛肋條」免費送好康，同桌中一碼贈送100g、中兩碼送200g、中三碼送300g，若一人即對中三碼「400g美國牛肋條」大方送你吃飽飽。誰說端午節就吃粽子，大口吃肉才過癮呀！值得注意的是，此優惠活動限內用，且需符合低消喔。
Buckskin Yakiniku 柏克金燒肉屋
地址：台北市中山區南京東路二段1號2樓
營業時間：週日至四11:30-14:30、17:30-22:00；週五至六11:30-14:30、17:30-22:30
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