粽子換口味！頂呱呱端午限定「一串呱呱粽」酥脆雞皮包裹糯米飯　49元加購兩杯飲品合吃超過癮

端午節換口味！台味速食品牌「頂呱呱」迎端午，特別推出節日限定「一串呱呱粽」，直接把老饕最愛「呱呱包」變身應景粽子造型，多人歡享或單人獨享都能滿足。活動也同步在UberEats外送平台開跑，讓你不出門也能吃到端午新滋味。

「呱呱包」酥脆雞皮包裹香菇糯米飯是很多人的最愛品項。圖／頂呱呱提供

頂呱呱經典不敗「呱呱包」是不少饕客的喜愛單品，使用雞皮包裹獨門糯米飯，經過酥炸鎖住美味，超有特色又涮嘴。而為了迎接端午節，頂呱呱特別打造限定「一串呱呱粽」，並將於6/19起至6/25推出，還有內含6個呱呱包的「一串呱呱粽」及呱呱雙粽(2顆呱呱包)可以選擇，歡聚、獨享都沒問題，且凡購買「一串呱呱粽」即可以49元超值加購35元飲品2杯或蜂蜜檸檬(M)1杯，清爽解膩又冰涼，夏日喝上一杯超過癮。

頂呱呱「一串呱呱粽」。圖／頂呱呱提供

此外，不想出門的朋友也別擔心，頂呱呱與UberEats外送平台合作，推出消費滿299元送甜甜包2顆，以及原味炸雞、阿勇雞塊單點8折等優惠活動，讓你呷飽飽。

UberEats獨家原味炸雞、阿勇雞塊享單點8折。圖／頂呱呱提供

頂呱呱「一串呱呱粽」活動資訊

活動日期：6/19～6/25

優惠內容：一串呱呱粽(呱呱包6顆)特價250元(原價390元)；呱呱雙粽(呱呱包2顆)特價99元(原價130元)

備註：超值加購35元飲品為可樂系列、功夫紅/綠/青/烏龍茶(M)杯(依門市狀況為主)；外送平台不參與飲品加購

頂呱呱 x UberEats 優惠資訊

活動日期：6/21～7/4

優惠內容：使用平台點購頂呱呱滿299元送甜甜包2顆；1塊原味炸雞、6塊阿勇雞塊單點8折

注意事項：滿299元贈送之甜甜包2顆需手動加入購物車

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