快訊

俄烏互指對方炸毀水壩 紐時曝一證據顯示「俄羅斯引爆的」

曾報復性致詞拖延典禮 金鐘得主遭控劈腿女學生致歉了

企鵝妹今抵極南點鵝鑾鼻！近百粉絲拉紅線迎接 為42天徒步環島畫下句點

粽子換口味！頂呱呱端午限定「一串呱呱粽」酥脆雞皮包裹糯米飯　49元加購兩杯飲品合吃超過癮

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／頂呱呱提供
圖／頂呱呱提供

端午節換口味！台味速食品牌「頂呱呱」迎端午，特別推出節日限定「一串呱呱粽」，直接把老饕最愛「呱呱包」變身應景粽子造型，多人歡享或單人獨享都能滿足。活動也同步在UberEats外送平台開跑，讓你不出門也能吃到端午新滋味。

「呱呱包」酥脆雞皮包裹香菇糯米飯是很多人的最愛品項。圖／頂呱呱提供
「呱呱包」酥脆雞皮包裹香菇糯米飯是很多人的最愛品項。圖／頂呱呱提供

頂呱呱經典不敗「呱呱包」是不少饕客的喜愛單品，使用雞皮包裹獨門糯米飯，經過酥炸鎖住美味，超有特色又涮嘴。而為了迎接端午節，頂呱呱特別打造限定「一串呱呱粽」，並將於6/19起至6/25推出，還有內含6個呱呱包的「一串呱呱粽」及呱呱雙粽(2顆呱呱包)可以選擇，歡聚、獨享都沒問題，且凡購買「一串呱呱粽」即可以49元超值加購35元飲品2杯或蜂蜜檸檬(M)1杯，清爽解膩又冰涼，夏日喝上一杯超過癮。

頂呱呱「一串呱呱粽」。圖／頂呱呱提供
頂呱呱「一串呱呱粽」。圖／頂呱呱提供

此外，不想出門的朋友也別擔心，頂呱呱與UberEats外送平台合作，推出消費滿299元送甜甜包2顆，以及原味炸雞、阿勇雞塊單點8折等優惠活動，讓你呷飽飽。

UberEats獨家原味炸雞、阿勇雞塊享單點8折。圖／頂呱呱提供
UberEats獨家原味炸雞、阿勇雞塊享單點8折。圖／頂呱呱提供

頂呱呱「一串呱呱粽」活動資訊

活動日期：6/19～6/25

優惠內容：一串呱呱粽(呱呱包6顆)特價250元(原價390元)；呱呱雙粽(呱呱包2顆)特價99元(原價130元)

備註：超值加購35元飲品為可樂系列、功夫紅/綠/青/烏龍茶(M)杯(依門市狀況為主)；外送平台不參與飲品加購

頂呱呱 x UberEats 優惠資訊

活動日期：6/21～7/4

優惠內容：使用平台點購頂呱呱滿299元送甜甜包2顆；1塊原味炸雞、6塊阿勇雞塊單點8折

注意事項：滿299元贈送之甜甜包2顆需手動加入購物車

延伸閱讀：

回頭率絕了！「70公分炸雞盒」太吸睛　網友外帶竟被問了一路

跨界手搖點心3選！CoCo X 蜘蛛人手搖杯、NARA Thai X 樂事洋芋片、 COMEBUY X Beyond搖滾傳奇追起來

頂呱呱 炸雞 端午節 粽子 饕客 ubereats

相關新聞

台灣「松屋」再＋1！全新「西門武昌店」7月開幕

喜歡吃日式牛丼嗎？來自日本的「松屋」，近期預計將再開設「台北西門武昌店」，目前已經進入籌備階段。若原有的「西門町店」無異...

Uber Eats、foodpanda掀南北粽爭霸戰 指定優惠碼5折起

懶得包粽、又等不及預購，用外送平台點肉粽又快選擇又多，Uber Eats、foodpanda雙平台用戶喜好大不同，意外掀...

一吃很有感？「米的口感」掀熱議　吃不出差異網推「這樣買」

近日，有名網友在「我愛全聯-好物老實説」臉書社團發起討論，主要探討「米的差異」，原PO表示「結論是我吃不出來米的差異」，吸引不少網友回應「吃不出來買便宜的」、「電鍋比較重要」、「自己覺得好吃的米，就是

加了鬼椒＋柑橘！新咖哩「朱雀」還有香菜奶油酪梨咖哩

全新咖哩餐廳「朱雀 SUZAKU CURRY SHOP」將於6月19日起，於台北武昌街開設首間門市。店內標榜以獨門配方的...

粽子換口味！頂呱呱端午限定「一串呱呱粽」酥脆雞皮包裹糯米飯　49元加購兩杯飲品合吃超過癮

端午節換口味！台味速食品牌「頂呱呱」迎端午，特別推出節日限定「一串呱呱粽」，直接把老饕最愛「呱呱包」變身應景粽子造型，多人歡享或單人獨享都能滿足。活動也同步在UberEats外送平台開跑，讓你不出門也

日本人氣漢堡排「挽肉と米」要來台灣了！7月正式插旗台北赤峰街

日本人氣漢堡排「挽肉と米」要來台灣了！7月正式插旗台北赤峰街

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦