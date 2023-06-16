回頭率絕了！「70公分炸雞盒」太吸睛 網友外帶竟被問了一路
好長一盒！近日在大陸社群小紅書引發話題的「超長炸雞盒」果然很吸睛，甚至是被網友稱為「放在整個炸雞界都是相當炸裂的存在」。有網友表示自己買了一盒「超長炸雞盒」，光是拎著走就在外面被問了一路「哪裡買的？」。
上海「超長炸雞盒」掀熱議！炸雞店「微微炸雞專門店」外型細長的炸雞盒光是長度就約有足足70公分，而且是選擇外帶才有的特殊包裝。據大陸網友分享，這款炸雞不僅吸睛又好吃，外酥裡嫩，還有原味、香甜及甜辣三種口味可以選擇，搭配店家「香水檸葉椰青水」清爽解膩。不少網友看到也回應「這個回頭率絕了」、「看上去很好吃」、「第一眼看圖還以為把炸雞藏在保鮮膜盒裡」。
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