日本人氣漢堡排「挽肉と米」要來台灣了！7月正式插旗台北赤峰街

日本漢堡排「挽肉と米」要來台灣了！在東京的排隊名店「挽肉と米」，最新確定將於7月下旬拓店到台北，位址即是中山區的赤峰街！

「挽肉と米」在2020年於東京吉祥寺創立後，目前包含澀谷、京都，在日本已有3家分店，掀起日本吃炭烤漢堡排的風潮，銷魂美味吸引了日本當地民眾與海外遊客，有不少人為了吃到還會一大早7點就去排隊領取號碼牌。

繼2023年5月份復興空廚旗下品牌「肉旨房」在東區開幕，日本漢堡排名店「挽肉と米」(絞肉與米) 傳出7月份在中山區南西商圈赤峰街登場。

「挽肉と米」首間海外分店其實是由曾榮獲米其林一星的集團品牌「富錦樹台菜香檳」所代理，創辦人吳羽傑（Jay Wu）也訴求能盡量把日本「挽肉と米」的各項規格盡量原汁原味帶來台灣，店址會設在赤峰街巷弄裡，屆時勢必引發排隊人潮與話題。

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