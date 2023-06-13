每日6碗！ 雲林超獵奇「蛙呀蛙呀蛙拉麵」 驚見整隻青蛙「不去皮」趴碗中

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝圓拉麵臉書
圖／翻攝圓拉麵臉書

敢吃嗎？台北拉麵店日前推出一道「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」紅到國外！近日雲林也有拉麵店新推出新奇菜單「蛙呀蛙呀蛙拉麵」，使用雲林北港特色美食「青蛙」，整隻放入拉麵中，還標榜「歡迎整個拿來啃」，迅速在網上引發熱議！

雲林「圓拉麵」12日透過臉書粉專宣布，新品項「蛙呀蛙呀蛙拉麵」以魚湯為湯底、麥寮製麵場「麥個麵子」客製化麵條，主角使用重約200公克的雲林北港特色美食青蛙，配上海線蛤仔、莿桐蒜頭、台酒米酒並灑上蔥花出餐，整隻青蛙還不切、不去皮直接烹熟入菜。

圓拉麵表示，「蛙呀蛙呀蛙拉麵」採取登記限量，每天僅提供6碗，每碗售價250元，且不提供外帶，「歡迎整個拿來啃」，但若是當純拍照或獵奇浪費的話，則酌收100元工本費。

貼文曝光後，網友紛紛表示「台灣人真的無極限」、「這比大王具足蟲好多了」、「會不會有一整隻豬的拉麵」、「在小小的北港裡面蛙呀蛙呀蛙」、「這看了真的會有胃口嗎......」、「我覺得還行，北港本來就有青蛙湯的特產」。

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