夏日FUN肆吃喝！礁溪寒沐酒店「椒香炭烤全雞」下殺64折，點3杯特調再送千元週邊超划算

礁溪寒沐酒店夏日美食準備狂歡囉！旗下餐廳與酒吧攜手合作，推出「夏日FUN肆吃喝」優惠活動，包含MU BAR推出夏日水果特調，價格每杯只需380元+10%，選購三杯更享86折，並贈送價值1,280元的「MU醬」毛絨娃娃。MU BAR與川薈也推出指定飲品無限暢飲，每位只需299元起+10%。此外，至MU TABLE自助餐廳享用豐盛百匯，指定餐期每位1,080元起+10%，還可調配特色調酒與拉霸生啤酒機，完全讓夏天超Fun！

圖／礁溪寒沐酒店提供

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MU BAR特地嚴選夏季盛產的芒果和哈密瓜，推出兩款清涼解暑的果香飲品，每杯只要380元+10%，像是「光芒橙舞」以台南愛文芒果和柳橙汁搭配，帶來香甜飽滿的果香味道；「甜蜜盛夏」則使用熟透的哈密瓜紅果肉，加上冰沙和鮮奶油，口感綿密清涼。現在還推出特惠組合價，一杯夏日水果特調搭配一隻「MU醬」磁鐵玩偶，每組只需550元，原價1,098元。其他至MU BAR消費299元起+10%，可無限暢飲指定飲品。

圖／礁溪寒沐酒店提供

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同樣地，前往旗下「川薈」品味美食，只需加價60元，即可享受無限續杯暢飲，而MU TABLE自助餐廳則結合豐盛的百匯與特色調酒，指定餐期每位1,080元起+10%。特別設置拉霸生啤酒機，讓您隨心所欲地品味新鮮生啤酒；「沐選」也推出夏日限定優惠，椒香炭烤全雞64折下殺特價只要319元，炭烤椒香味真的很好吃。限時優惠活動即日起正式展開，夏天消暑必備吃喝玩一波。

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礁溪寒沐酒店「沁夏歡樂飲」

活動日期：即日起至2023年8月31日

一、MU BAR：推出兩款「夏日水果特調」每杯380元+10%。凡至MU BAR或川薈中餐廳點選三杯，優惠價只要1,080元，約86折，加碼再送價值1,280元的寒沐吉祥物「MU醬」30公分絨毛娃娃乙隻，若額外加價200元，娃娃可換成40公分「MU醬」絨毛娃娃乙隻。

至MU BAR消費使用室內高爾夫模擬器設備，每位加價299元+10%可享精選軟性飲品暢飲，若加價359元+10%可升級享受柏克金生啤酒與精選軟性飲品暢飲。

二、川薈中餐廳：賓客至川薈用餐，每位加價299元+10%享柏克金生啤酒無限暢飲。

三、MU TABLE自助餐廳：賓客於平日晚餐或假日午、晚餐餐期，可體驗DIY特色調酒與自助拉霸生啤酒機，享受酒精飲品無限暢飲，成人每位1,080元起+10%。

四、沐選外賣店：祭出烤雞64折優惠，「椒香炭烤全雞」只要319元。

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