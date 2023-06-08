畢業季快收藏！ 8家「速食優惠」 麥當勞5項、漢堡王12項買1送1、肯德基+必勝客聯手、21Plus百元套餐點起來

迎接畢業季，快收藏這篇！ 想快速解決一餐，或想多人歡樂共食享優惠，快來看看這一篇6月「速食優惠」集合懶人包，麥當勞5品項買一送一、肯德基蛋撻只要6元、頂呱呱持學生證送地瓜薯條、漢堡王重磅粽包還能1元加購零錢包、拿坡里炸雞專賣1、2公斤腿排桶皆享優惠價，多人歡聚用餐最划算！

●麥當勞

麥當勞「5大品項」買1送1快追！歡樂送推出獨家優惠，即起至6/13，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「CHEESE」，即享6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅、冰經典美式、熱經典美式買1送1。

圖／麥當勞提供

●肯德基+必勝客

必勝客與肯德基首次聯手活動自即日起至6/26，分三波段連續出擊。首波主打「PK雙饗卡APP」天天點擊大富翁抽獎活動，隨機抽出美食優惠券低至5折起，還有618限定PK隨饗券超殺優惠，下單再抽曼谷商務艙雙人來回機票，以及618限定隨饗券5折起。

第2波PK雙饗卡活動將在6/15至6/17限時3天快閃登場，每日上午10:00隨饗券準時開搶，必勝客/肯德基多款人氣商品如蛋撻、起司塔、炸雞、夏威夷個人比薩等，限時瘋搶6元起，第3波活動於6/15至26期間登場，神秘加碼「買一送一」，還有驚喜端午開趴優惠。

圖／業者提供

●漢堡王

漢堡王今(8日)有一日限定推出臨櫃消費或官網訂餐，安格斯牛堡系列買一送一只要145元。即日起至7/31，搭配6月「畢業狂歡優惠券」，爽吃12款「買一送一」，包括5款大杯快樂水飲料（可樂/七喜/激浪/華年達橘子味汽水/檸檬風味紅茶）買一送一，薯條(中)、辣薯球(中) 、四塊雞塊、小華堡、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡通通「買一送一」！

端午節另外聯合 Uber Eats端午加碼優惠送到家，6/21起，「端午重磅餐牛牛雙人組合餐」8折優惠只要399元，還可加1元多ㄧ顆「包粽零錢包」。

圖／漢堡王提供

●摩斯漢堡

摩斯漢堡慶祝畢業季，即日起至6/18，出示學生證或穿著學生制服，買大份黃金地瓜薯及冰紅茶組只要79元，另加5元，黃金地瓜薯即可升級為辣味和風雞腿塊。此外，即日起至6/30 MOS Order App「安心取溫馨送」則加碼推出「點心紅茶組」199元，限量1000組，內含摩斯雞塊12個、方塊薯餅6個、及大杯冰紅茶2杯，售完為止。

圖／摩斯漢堡

●頂呱呱

連鎖速食「頂呱呱」特別推出學生優惠。即日起至6/18期間，內含6塊炸雞、2顆呱呱包、地瓜薯條與可樂的「畢業狂歡桶」，限時優惠399元，另外還有「犒賞獨享餐」同步登場，只要持「學生證」購買指定套餐，再加送「地瓜薯條」1份。針對618購物節， 還有多款點心組優惠，最高現省61元。

圖／頂呱呱提供

●拿坡里

拿坡里炸雞專賣店超夯「重量級腿排桶」回來了，6/30日前「1公斤腿排桶」特價319元(原價450元)、「2公斤腿排桶」特價只要599元(原價900元)；另加碼招牌「薯第一(灑粉系列)」，活動期間內皆享買一送一優惠。

圖／摘自拿坡里官方粉絲團。

●21Plus

21世紀自即日起至7/4，推出指定套餐買一送一優惠，該套餐包括「雞汁高麗菜飯、大杯蜂蜜綠茶」，其中雞汁高麗菜飯使用雞汁及油蔥，加上獨家蒸烤技術蒸煮優質純正100％在地國產米，加上滿滿高麗菜，既清爽又有飽足感，現在只要100元即可吃到兩份(原價200元)。

圖／21世紀提供

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