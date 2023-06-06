9月起暫別！ 日本環球影城「侏羅紀公園乘船遊」將整修 還有「3設施」明年走入歷史

恐龍迷們要玩要快！ 日本環球影城宣布，自今年9月4日起，人氣設施「侏羅紀公園乘船遊」將與大家暫別，預計2025年才會重新整修完畢。另外，在明年1月22日，有3項遊樂和表演設施都將結束營運，正式走入歷史。

圖／翻攝自環球影城官網

位於侏羅紀公園區域的「侏羅紀公園乘船遊」設施於2001年3月開始營運，伴大家遊玩已長達22年，配合重建工程，將於2023年9月4日起暫時停運，大約2年後，預計2025年初重啟。

圖／翻攝自ユニバーサル・スタジオ・ジャパン / Universal Studios Japan (USJ)臉書

另外，在日本環球影城將於明年1月22日結束營業園內有3項設施，包含已有20年歷史的人氣遊樂設施「蜘蛛人驚魂歷險記」，還有表演設施「浴火赤子情」和「魔鬼終結者ターミネーター 2:3-D」也都將結束營業。

圖／翻攝自推特＠USJ_Official

延伸閱讀：

．26年未調整！台北市立動物園門票擬調漲 非市民預計漲至100元

．震撼彈！ 日本環球影城20年經典「蜘蛛人驚魂歷險記」 明年1月關閉