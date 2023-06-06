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26年未調整！台北市立動物園門票擬調漲　非市民預計漲至100元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
台北市立動物園。記者潘才鉉／攝影
台北市立動物園。記者潘才鉉／攝影

動物園門票要漲了？目前，台北市立動物園現行票價為全票60元、優待票30元，參觀教育中心另加收20元、優待票10元，以及遊客列車車資5元，此一價格自民國86年以來無調整，而近期園方則考慮調改票價，若獲市府及議會同意，新票價將於明年上路。

台北市立動物園入園票價26年來未調整，但因受到近年通膨、動物福祉觀念提升等影響，園方近期考慮調改票價，非市民票價由60元漲至100元，學生及義勇警消等優待票調為50元，而市民票價則不更動維持60元。待達成共識後由教育局預告修正草案，並蒐集民眾意見，而後提至法規會及市政會議，最後再由市議會審議定之，若順利完成修法作業，最快將於明年實施。

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