宵夜來吃壽司！ 全台首間「HAMA Sushi」街邊店6/9開幕 消費送限量小禮物

跟上街邊店腳步，「Hamasushi Taiwan」(はま寿司 台湾)進駐桃園的第二間店，也以街邊店的形式在楊梅與大家見面，將在6/9(五)開幕，前2千名消費的客人還能拿到限量的環保購物袋；最棒的是，營業時間到晚上11：00，宵夜時間也可以吃壽司囉！

圖／Hamasushi Taiwan はま寿司 台湾臉書

圖／Hamasushi Taiwan はま寿司 台湾臉書

主打使用時旬當令的食材，搭配鼎鼎大名的新潟越光米醋飯、擁有超過100種不同口味的「Hamasushi」，在台灣的首間街邊店，座落在車潮繁忙的台1線旁，還有機車格、停車場，免去大家找車位的問題。店家還釋出營業時間會到晚上的11點，無論是享受新鮮壽司，還是飯後想來個日式甜點放鬆，嘴饞吃個麵類、炸物都不怕，讓楊梅地區的老饕們又多了一個宵夜的新選擇。

圖／Hamasushi Taiwan はま寿司 台湾臉書

訂於6/9(五)開幕的「Hamasushi」楊梅店，當天將送出限量2千個環保購物袋(內用外帶均可獲得、外帶單筆消費需滿170元才有)，要前往用餐的人可要記得早點去排隊，別錯過囉～

圖／Hamasushi Taiwan はま寿司 台湾臉書

Hamasushi Taiwan はま寿司 台湾 楊梅店

6/9(五)開幕，營業時間：11：00～22：00(最後點餐21：45)

6/10(六)起營業時間：11：00～23：00

地址：桃園市楊梅區中山北路二段155號

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