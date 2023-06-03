先領買一送一！ 星巴克「芒果火龍果星沁爽」粉紅領軍 再推脆糖燕麥奶咖啡星冰樂

星巴克迎接炎炎夏日，就是要來一杯沁涼又繽紛的消暑飲料！ 星巴克將於6/7重磅推出全新「芒果火龍果檸檬星沁爽」、「芒果火龍果椰奶星沁爽」兩款星沁爽系列新品，同步推出「脆糖燕麥奶」系列，記得把握夏日數位遊戲優惠，買一送一記得先抽再喝！

芒果火龍果檸檬星沁爽。圖／星巴克提供

星巴克去年熱賣的Starbucks Refreshers「星沁爽」，這次以熱帶水果為發想，分別推出「芒果火龍果檸檬星沁爽」以芒果、紅火龍果和檸檬果汁特調，再添加些許的芒果乾和火龍果果乾增添果香，另一款「芒果火龍果椰奶星沁爽」再額外添加椰奶，二款夢幻粉色外觀，嚐得到南洋風滋味，預計6/7開賣，準備用超美夢幻、繽紛新品搶攻IG打卡牆！

芒果火龍果椰奶星沁爽。圖／星巴克提供

除了星沁爽系列之外，也將燕麥奶那堤延伸推出兩款新品，「脆糖燕麥奶那堤」加入鹹焦糖風味糖漿，並撒上鬆脆的蜂巢脆糖和香濃鮮奶油，冷飲熱飲皆可選擇，還有「脆糖燕麥奶咖啡星冰樂」喝起來更添加冰沙感層次超豐富。

脆糖燕麥奶那堤(冰)、脆糖燕麥奶咖啡星冰樂、脆糖燕麥奶那堤(熱)。圖／星巴克提供

周邊商品部分也以繽紛夏日為設計，全新「夏日的情調」帶有漸層鮮明的霓虹效果的閃亮粉彩系列的杯款，也有文青質感風格的水洗牛皮紙提袋和肩背袋，搭經典星巴克女神LOGO系列商品，統統讓腦波弱星巴克鐵粉忍不住想買。

於6/11前，快把握星巴克夏日數位體驗，天天能抽買一送一、第二杯半價等專屬優惠券喝起來。以及LINE Pay星巴克星意禮平台優惠，6/7上午10:00起購買任兩杯大杯「芒果火龍果檸檬星沁爽或芒果火龍果椰奶星沁爽」，可享方案價169元，兌換期間為購買日起至6/30。6/21起，購買任一特大杯「脆糖燕麥奶那堤(冰/熱)或脆糖燕麥奶咖啡星冰樂」，可享嚐鮮價145元，兌換期間為購買日起至7/18。

圖／星巴克提供

延伸閱讀：

．限時8天省錢買法！ 9元超低價吃全家夢幻藍「嗨嗨蘇打霜淇淋」 網購族一定要追

．問爆終回歸！冰淇淋之神Cremia「巧克力霜淇淋」強勢開賣 苦甜濃郁又絲滑一次炫一支