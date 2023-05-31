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異國早午餐登場！「ABG COFFEE X 餵我早餐」新推2款鹹甜三明治，靈魂花生醬、獨門莓果醬嘗鮮必吃
強強聯手出擊！質感咖啡廳「ABG COFFEE」攜手人氣早午餐品牌「The Whale 餵我早餐」，推出2款經典美味，包含美式風味「貓王花生醬三明治」及獨特創意「甜莓手撕雞三明治」，6/1起同步於ABG COFFEE台北店及台中店限量上市，體驗更不同的早午餐文化。
「ABG COFFEE X 餵我早餐」推出兩款聯乘餐點，「貓王花生醬三明治」除了靈魂香濃花生醬外，搭配焦脆培根與新鮮香蕉切片，口感層次豐富；「甜莓手撕雞三明治」中間夾進手撕雞胸肉及鬆軟嫩蛋，配上餵我特製莓果醬點綴，不但不違和還格外好吃。以上2款新餐點都將自6/1起於ABG COFFEE台北店及台中店販售，早午餐開吃一波。
不僅如此，餵我早餐大安店也於期間限定供應ABG COFFEE配方咖啡豆，水果酸甜、堅果及可可香氣一次喝得到，咖啡控來上一杯開啟美好的一天。
ABG COFFEE 台北信安店
地址：台北市信義區信安街103巷22號
營業時間：9:00-18:00
ABG COFFEE 台中公益店
地址：台中市南屯區公益路二段705號
營業時間：9:00-18:00
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