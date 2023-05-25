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台中人宵夜新選擇！「週末炸雞俱樂部」插旗台中，限定「蜂蜜蛋糕炸雞」必吃，4大新亮點一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／週末炸雞俱樂部提供
圖／週末炸雞俱樂部提供

罪惡深夜炸雞登陸台中！人氣台式炸雞品牌「週末炸雞俱樂部」於今年3月在台北信義區開幕，接著更插旗台中開設「週末炸雞漢堡部 WEEKEND SANDO」，讓台中的朋友也能就近品嘗台式炸物的迷人滋味。現在跟著udn小編一探「漢堡部」的美味秘密與特色亮點吧！

自台北發跡的「週末炸雞俱樂部」南下首先插旗台中，開設「週末炸雞漢堡部 WEEKEND SANDO」，有別於台北門市的紅白台式風格，台中門市以綠色磁磚作為主視覺，一路提供漢堡、炸雞、酒飲等至深夜，經典「麻辣鍋炸雞」、「青龍炸雞堡」、「GREEN BOX」統統吃得到，甚至加開週一，讓大家下班後多了一個放鬆吃喝的好去處。

圖／週末炸雞俱樂部提供
圖／週末炸雞俱樂部提供

週末炸雞漢堡部 四大新亮點

1.「炸雞酒吧」聯名罪惡升級

週末炸雞漢堡部攜手台中知名酒吧「DRINKTOPIA」首席調酒師設計酒單，以風味HIGHBALL為主角，推出古早味紅茶、蘋果西打、煙燻楊桃、清酒等搭配炸雞，吃喝起來更過癮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。圖／週末炸雞俱樂部提供
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。圖／週末炸雞俱樂部提供

2.新品「快樂堡」

週末炸雞漢堡部推出新款「快樂堡」，使用台式朝天椒粉製作辣味番茄美乃滋，所以食物沾上這個魔法醬汁都超美味，搭配台式醃黃瓜、奶油雞腿排，夾入布里歐麵包，大口咬下好滿足！

快樂炸雞堡。圖／週末炸雞俱樂部提供
快樂炸雞堡。圖／週末炸雞俱樂部提供

3.台中限定「蜂蜜蛋糕炸雞」

以台中名產蜂蜜蛋糕取代美式炸雞鬆餅的鬆餅，選用台中知名奧喜長崎蜂蜜蛋糕煎至焦黃香脆，台味升級更勝一籌！嘗鮮必點。

台中限定「蜂蜜蛋糕炸雞」。圖／週末炸雞俱樂部提供
台中限定「蜂蜜蛋糕炸雞」。圖／週末炸雞俱樂部提供

4.超人氣！Uber限定款「GREEN BOX」

台北門市的超人氣鞋盒「GREEN BOX」炸雞派對在台中Uber開賣，炸雞不應該獨享，讓潮流系炸雞成為在家開趴首選。

圖／週末炸雞俱樂部提供
圖／週末炸雞俱樂部提供

週末炸雞漢堡部

地址：台中市西區中美街612號

營業時間：18:00-01:00（週二、三公休）

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炸雞 漢堡 蛋糕 酒吧 鬆餅

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