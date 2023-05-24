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高雄人不捨！高雄老牌燒肉火鍋店6月下旬停業　網哀一片：拜託一定要回來

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／逐鹿炭火燒肉高雄店粉絲頁
圖／逐鹿炭火燒肉高雄店粉絲頁

高雄人震驚！高雄在地人氣燒肉「逐鹿炭火燒肉高雄店」於粉絲頁發布停業公告，表示因租約到期，將於6/24停止營業，建議顧客可至其他分店用餐。消息一出，便讓不少在地網友回應表示「高雄市的市區都沒得吃了」、「別啊！！」、「時代的眼淚」、「好sad」。

被網稱作「高雄老牌之一的燒肉火鍋店」宣布將停業，逐鹿炭火燒肉高雄店發出公告，因租約到期，將於6/24停止營業，許多得知消息的網友紛紛留言「不要啊」、「希望可以在高雄市另尋地點開幕」表達不捨，也有人說「生意很好欸！每次都要提前1個月才預約的到！怎麼會這樣？」。不過，品牌小編也透露「只是再找新的據點，再為大家提供更好的服務」，還請大家靜待未來新據點的好消息。

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燒肉 火鍋 高雄美食

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