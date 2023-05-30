快訊

李坤城兒曝突然爆料主因 嘆父親早因林靖恩變樣「形象毀了」

不是雞排妹！民進黨徵召吳沛憶戰中正萬華 「他」出戰王鴻薇

排黑條款恐斷政治路 陳致中獄中首發聲：無語問青天、欲哭也無淚

堪稱高質感IKEA！高雄家居美學館咖啡館：百元甜點與平易近人的飲品怎麼拍都美

班班美食生活圈／ 文、圖／班班

udn走跳美食／班班

寫在造訪De.Light x Coffee 家居美學館咖啡館之前

三多商圈的星巴克大概是高雄歷史數一數二悠久的門市，最近進入了整修期，也讓附近的獨立咖啡廳可以趁機搶占一下市場，但在新光三越旁巷弄內過去可是許多用餐的一級戰區，235巷、大韓民國都是常常人潮爆棚的餐館，一月底才開幕的De.Light x Coffee 家居美學館咖啡館則是走出了截然不同的獨立咖啡經營模式，將家居的元素放進到了店裡，與主大外帶吧快速方便的快節奏背道而馳，希望打造一個走進來就會想要每個座位都去坐坐看，甚至可能就一待幾個小時不見的超舒適空間。

De.Light x Coffee 家居美學館咖啡館環境

咖啡廳裡總是少不了製作餐點飲品的吧檯，主理人本身過去從事家居產業，連自己的工作區域都打造的無比寬敞，畢竟是要長時間在這裡工作，客人舒服，自己也要舒舒服服才行。

如果你想要一個人看看窗外風光，這個位子肯定是海景第一排，更可以感受日夜變化的不同風貌。

接下來你所看到的一切都是可以帶回家的唷！整個空間的設計都由主理人夫婦一手包辦，還邀請一些藝術家朋友將畫作在此展出。

把整家店營造成了一家更高質感的IKEA一樣，無論沙發、茶几、燈飾、檯燈、扶手椅，都是能夠在顏色材質上為你用心打造成為客制化家居元素的唷！這裡你可以每個都去試坐看看。

至於我也常常喜歡拿著電腦就來到這個角落修修相片，寫寫文章，這裡還附設投影機跟布幕，如果有小型會議需求，都可以跟他們洽詢。

De.Light x Coffee 家居美學館咖啡館菜單

品嘗在De.Light x Coffee 家居美學館咖啡館

吸血鬼布朗尼（100元）

不敢相信！這裡的甜點竟然都不超過100元！而且這個布朗尼上頭還用了一些金箔裝飾，添增了不少貴氣感，而且這裡的布朗尼走的是紮實風格，裏頭沒有那麼多的空氣，吃起來也保持著一定的濕潤度，甜感也控制的剛剛好。

可麗露（泰奶、原味）（100元）

至於可麗露應該就不用多介紹，是在咖啡廳之中相當常見的甜品，這裡有著兩種的口味，我直接不想選擇，兩個都吃吃看，相較於許多以外脆內濕的口感，這裡的走向軟韌的外皮加上扎實的內裏，自己偏好外面少吃到的泰奶口味，而且分切之後直接一口一個剛剛好。

藍莓起司蛋糕 （100元）

而藍莓起司蛋糕可以說是他們從再建國路的另外一家咖啡廳就是熱銷款，剛拿上桌的時候會有一種吃冰淇淋的口感，但再放久一點之後的口感自己更是喜歡，採用新鮮藍莓製作，不另外添加色素，吃起來輕盈而不甜膩，吃下一整塊根本輕輕鬆鬆。

南非國寶茶 （100元）

最近被禁咖啡因的我來到咖啡廳，真的就只能乖乖地點其他飲料配甜點了，冰冰的南非國寶茶孕婦跟生理期也都可以喝喝，而且零卡路里讓大家吃了這麼多甜點稍微平衡一下，口感也相當讓人喜歡。

造訪De.Light x Coffee 家居美學館咖啡館後記

雖然近年來獨立咖啡廳的營業模式越來越多元化，也讓過去叱吒一時的彩色巴黎相形失色了一些，但De.Light x Coffee 家居美學館咖啡館更把店裡的空間作成了一個Show Room的感覺，不僅可以在這邊吃吃甜點喝喝咖啡，更可以享受這個空間帶給你的無比樂趣，每一次都可以坐在不同的座位比較每個桌椅的差異，靜下心來聽聽音樂欣賞畫作，也是一種在忙碌生活之中稍稍可以放空的時間，有時候也許你也可以在這裡跟正在寫稿的我相遇唷！

De.Light x Coffee 家居美學館咖啡館

地址：高雄市前鎮區林森三路193巷6號。

電話：07-3388989。

營業時間：12：00 – 22：00。

備註：寵物友善、親子友善。

文章來源：班班美食生活圈 FB：班班美食生活圈

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡廳 甜點 蛋糕 可麗露 星巴克 高雄美食

相關新聞

堪稱高質感IKEA！高雄家居美學館咖啡館：百元甜點與平易近人的飲品怎麼拍都美

udn走跳美食／班班 寫在造訪De.Light x Coffee 家居美學館咖啡館之前 三多商圈的星巴克大概是高雄歷史數一數二悠久的門市，最近進入了整修期，也讓附近的獨立咖啡廳可以趁機搶占一下

5樣配料任選！ 高雄旗山文青冰品店「冰一點」 消暑爽吃古早味黑糖剉冰

來到高雄旗山最不能錯過的冰品勝地，絕對是連在地人都極度推薦的「冰一點」，招牌的黑糖剉冰、傳統豆花、夏日限定芒果冰等，與自家特製的多種配料選擇，讓你在酷熱的炎夏之餘，感受另一番清涼享受。

深夜食堂咖啡館！ 高雄「二木咖啡夜間部」充滿日本昭和風 銅板價餐點嘗到滿滿用心

udn走跳美食／班班 寫在造訪二木咖啡夜間部之前 早上7點就開門的咖啡廳高雄應該是屈指可數， 兩年前在高醫商圈的孝順街開始了咖啡旅程的二木咖啡，在疫情過後的現在竟然出現了夜間部的消息，對於

超狂蚵仔披薩！結合咖啡的披薩店「See U 手作披薩」　還有少見的鮭魚披薩攏底加

udn走跳美食／痴吃的玩 高雄美食｜高雄左營區美食『See U 手作披薩』最狂的手作創意披薩在這裡！竟然有蚵仔披薩、鮭魚披薩！蒼蠅頭披薩等口味，一般外面少見的口味這間披薩店都有欸，還結合了手作甜

「MOTOMACHIYA元町家」市集限定版高雄吃得到！全新包裝首推醬油杯只要150元

拉麵控的必嚐美食之一，一定要推薦「元町家橫濱家系拉麵」啦！這款家系拉麵以其獨特的層次豐富味道而聞名，現在，他們推出了全新的子品牌「MOTOMACHIYA元町家」，並首次在市集活動上快閃亮相，且提供迷你版的「拉麵杯、炸餃子」，並結合全新包裝，既能享受美食，又能捕捉美好時刻，真的要試試了！

這是洞穴咖啡館？台電紅磚老宿舍變身質感咖啡廳！擁有自家烘焙豆迷人魅力，難怪滿滿人潮

udn走跳美食／Vicky 若生靜巷咖啡好美啊！這天和朋友約在附近，沒有塞車的情況下我提早到了，打開地圖，赫然發現若生靜巷咖啡就在附近，想說還有點時間，所以就推門進去問問看是否還有座位，很幸

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦