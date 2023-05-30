堪稱高質感IKEA！高雄家居美學館咖啡館：百元甜點與平易近人的飲品怎麼拍都美

寫在造訪De.Light x Coffee 家居美學館咖啡館之前

三多商圈的星巴克大概是高雄歷史數一數二悠久的門市，最近進入了整修期，也讓附近的獨立咖啡廳可以趁機搶占一下市場，但在新光三越旁巷弄內過去可是許多用餐的一級戰區，235巷、大韓民國都是常常人潮爆棚的餐館，一月底才開幕的De.Light x Coffee 家居美學館咖啡館則是走出了截然不同的獨立咖啡經營模式，將家居的元素放進到了店裡，與主大外帶吧快速方便的快節奏背道而馳，希望打造一個走進來就會想要每個座位都去坐坐看，甚至可能就一待幾個小時不見的超舒適空間。

De.Light x Coffee 家居美學館咖啡館環境

咖啡廳裡總是少不了製作餐點飲品的吧檯，主理人本身過去從事家居產業，連自己的工作區域都打造的無比寬敞，畢竟是要長時間在這裡工作，客人舒服，自己也要舒舒服服才行。

如果你想要一個人看看窗外風光，這個位子肯定是海景第一排，更可以感受日夜變化的不同風貌。

接下來你所看到的一切都是可以帶回家的唷！整個空間的設計都由主理人夫婦一手包辦，還邀請一些藝術家朋友將畫作在此展出。

把整家店營造成了一家更高質感的IKEA一樣，無論沙發、茶几、燈飾、檯燈、扶手椅，都是能夠在顏色材質上為你用心打造成為客制化家居元素的唷！這裡你可以每個都去試坐看看。

至於我也常常喜歡拿著電腦就來到這個角落修修相片，寫寫文章，這裡還附設投影機跟布幕，如果有小型會議需求，都可以跟他們洽詢。

De.Light x Coffee 家居美學館咖啡館菜單

品嘗在De.Light x Coffee 家居美學館咖啡館

吸血鬼布朗尼（100元）

不敢相信！這裡的甜點竟然都不超過100元！而且這個布朗尼上頭還用了一些金箔裝飾，添增了不少貴氣感，而且這裡的布朗尼走的是紮實風格，裏頭沒有那麼多的空氣，吃起來也保持著一定的濕潤度，甜感也控制的剛剛好。

可麗露（泰奶、原味）（100元）

至於可麗露應該就不用多介紹，是在咖啡廳之中相當常見的甜品，這裡有著兩種的口味，我直接不想選擇，兩個都吃吃看，相較於許多以外脆內濕的口感，這裡的走向軟韌的外皮加上扎實的內裏，自己偏好外面少吃到的泰奶口味，而且分切之後直接一口一個剛剛好。

藍莓起司蛋糕 （100元）

而藍莓起司蛋糕可以說是他們從再建國路的另外一家咖啡廳就是熱銷款，剛拿上桌的時候會有一種吃冰淇淋的口感，但再放久一點之後的口感自己更是喜歡，採用新鮮藍莓製作，不另外添加色素，吃起來輕盈而不甜膩，吃下一整塊根本輕輕鬆鬆。

南非國寶茶 （100元）

最近被禁咖啡因的我來到咖啡廳，真的就只能乖乖地點其他飲料配甜點了，冰冰的南非國寶茶孕婦跟生理期也都可以喝喝，而且零卡路里讓大家吃了這麼多甜點稍微平衡一下，口感也相當讓人喜歡。

造訪De.Light x Coffee 家居美學館咖啡館後記

雖然近年來獨立咖啡廳的營業模式越來越多元化，也讓過去叱吒一時的彩色巴黎相形失色了一些，但De.Light x Coffee 家居美學館咖啡館更把店裡的空間作成了一個Show Room的感覺，不僅可以在這邊吃吃甜點喝喝咖啡，更可以享受這個空間帶給你的無比樂趣，每一次都可以坐在不同的座位比較每個桌椅的差異，靜下心來聽聽音樂欣賞畫作，也是一種在忙碌生活之中稍稍可以放空的時間，有時候也許你也可以在這裡跟正在寫稿的我相遇唷！

De.Light x Coffee 家居美學館咖啡館

地址：高雄市前鎮區林森三路193巷6號。

電話：07-3388989。

營業時間：12：00 – 22：00。

備註：寵物友善、親子友善。

文章來源：班班美食生活圈 FB：班班美食生活圈

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