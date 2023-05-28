好事多「櫛瓜」出包！ 一拆封就見「白蟲瘋狂蠕動」 她驚喊：晚餐毀了

好事多食品又出包！ 以價格實惠、商品豐富的知名連鎖美式賣場好市多（Costco），近來屢傳食安問題，繼日前爆出「A肝毒莓」事件後，昨（27）日又有1名網友在發文表示，在好市多買了櫛瓜回家食用，不料一打開包裝驚見上面長滿蠕動的白蟲，因此瞬間感到噁心反胃，讓她直呼「晚餐毀了」。

圖／翻攝「Costco好市多商品經驗老實說」臉書社團

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，下午5點多前往好市多購買了「履歷櫛瓜」，本來打算搭配牛排當成晚餐。不料帶回家拆封準備清洗時，竟發現櫛瓜上長滿白點，還很活躍地瘋狂蠕動著，仔細一看才得知那是一隻又一隻的白色怪蟲，讓她瞬間反胃，直呼「看到這麼多、這樣多的蠕蟲～噁到最高點，這頓晚餐全毀了」。

圖／翻攝「Costco好市多商品經驗老實說」臉書社團

貼文曝光後，網友們紛紛留言驚喊，「真的超噁」、「好市多蔬果品管要加油」。事實上，近期好市多出現各種食安問題，包括先前賣場內的冷凍綜合莓、冷凍藍莓、冷凍草莓等產品均被驗出A肝病毒，事後賣場還要求消費者在領取慰問金時，需簽下和解同意書，需拋棄一切權利，才可領取慰問金，引發消費者痛批。

對此，好市多強調，「會尊重會員的選擇，如果未來民眾出現A肝確診，也會負責相關費用」，而台北市政府則承諾會積極掌握處理狀況，維護消費者權益。

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