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週末小確幸！ 全家咖啡、霜淇淋、珍奶「買1送1」 OKmart莊園咖啡現省660元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／業者提供
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咖啡控、霜淇淋控、珍奶控快衝！ 週末超商優惠小確幸，全家便利商店5/26至5/28Fami!ce霜淇淋、仙女珍珠醇奶茶、Let’s Café大杯特濃美式通通「買1送1」；OKmart則推出團購咖啡優惠，最高可省下660元；7-ELEVEN行動隨時取熱狗堡、貝果搭配大拿鐵，平均每一組熱狗堡只要加價20元可享用！

▶全家便利商店

圖／全家便利商店提供
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全家便利商店於5/26至5/28，使用全盈+PAY支付，可享全家「Fami!ce霜淇淋」(口味不限)、「Let’ s Café特濃美式」(大杯，冰熱不限)、「私品茶-仙女珍珠醇奶茶」(冰熱不限)買1送1優惠。且霜淇淋開放口味任選，無論是想吃整支的白葡萄霜淇淋，還是加了小農鮮乳的綜合款統統有。

圖／全家便利商店提供
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即日起至6/27，購買哈根達斯指定迷你杯、雪糕系列享「任選2件7折」優惠，包含基本熱銷款的草莓、巧克力、淇淋巧酥，以及新推出的馬卡龍系列-草莓覆盆子馬卡龍、柚香檸檬馬卡龍、雙重巧克力甘納許馬卡龍等口味，多達24種款式可選擇。

圖／全家便利商店提供
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▶7-ELEVEN

即起至5月31日止7-ELEVEN APP限定，報稅季喝好咖、國際漢堡日優惠組合，純奶茶3杯+指定熱狗堡／貝果任3個，優惠價255元，現省102元；大杯拿鐵3杯+指定熱狗堡／貝果任3個，優惠價265元，現省107元；風味系列指定冰飲4杯188元，任選榛果拿鐵、太妃焦糖瑪其朵、皇家伯爵紅茶拿鐵、抹茶拿鐵、摩卡咖啡，還有香鑽水果茶4杯188元，珍珠奶茶5杯188元。

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

▶OKmart

OKmall雲端商城至5月26日止，推出團購咖啡優惠，無論是莊園級美式或是莊園級拿鐵不限冰熱，享同品項買10送5、買20送12，最高可省下660元。

並且，於5/31前消費者於全台OKmart完成繳稅，憑繳稅收據加碼獨享精選17款暢銷商品最低「買1送1」優惠，如森永質上雪糕-微苦焦糖歐蕾買1送1、杜老爺黑糖珍奶甜筒買2送2、曠世奇派草莓大雪糕買2送2、DARLIE好來抗敏感牙齦護理牙膏買1送1、沙威隆清爽潔膚抗菌濕巾買1送1。

圖／OKmart提供
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