名廚喊話燃起料理魂 曬出大王具足蟲「翻身照」 網敲碗：想看王蟲生魚片！
台灣知名拉麵店「拉麵公子」推出視覺效果超震撼的「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」，限定預約一碗售價1480元，第一波預約品嚐的人數已經額滿了。知名廚師郭宗坤於24日在社群臉書喊話「料理魂燃燒起來了」，曬出大王具足蟲的「翻身照」令饕客一陣驚呼。
曾在《型男大主廚》擔任「特別大主廚」的郭宗坤師傅，過去與柯以柔有過一段婚姻。近期他入手了網路最新爆紅話題的大王具足蟲料理，直接大王具足蟲翻身過來，公開罕見底部細照。同時他似乎準備好要大展身手，PO文寫下「看來，我料理魂準備燒起來了」。
有的網友還在驚呼「這是什麼(生物)」，更有人敲碗留言「想看王蟲生魚片」、「變成好看好吃的料理」、「郭師傅也手癢了」、「這隻蟲最近很紅」、「好奇什麼口味」。
延伸閱讀：
．牠比她臉還大！ Joeman女友搶先合照「大王具足蟲拉麵」 驚人畫面曝光
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言