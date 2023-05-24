名廚喊話燃起料理魂 曬出大王具足蟲「翻身照」　網敲碗：想看王蟲生魚片！

台灣知名拉麵店「拉麵公子」推出視覺效果超震撼的「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」，限定預約一碗售價1480元，第一波預約品嚐的人數已經額滿了。知名廚師郭宗坤於24日在社群臉書喊話「料理魂燃燒起來了」，曬出大王具足蟲的「翻身照」令饕客一陣驚呼。

圖／翻攝郭宗坤臉書

曾在《型男大主廚》擔任「特別大主廚」的郭宗坤師傅，過去與柯以柔有過一段婚姻。近期他入手了網路最新爆紅話題的大王具足蟲料理，直接大王具足蟲翻身過來，公開罕見底部細照。同時他似乎準備好要大展身手，PO文寫下「看來，我料理魂準備燒起來了」。

有的網友還在驚呼「這是什麼(生物)」，更有人敲碗留言「想看王蟲生魚片」、「變成好看好吃的料理」、「郭師傅也手癢了」、「這隻蟲最近很紅」、「好奇什麼口味」。

圖／翻攝郭宗坤臉書 圖／翻攝郭宗坤臉書

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