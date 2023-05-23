全聯太好逛！「全聯必買清單」引熱議　網答買太多而必買「它」

全聯太好逛！有名網友在我愛全聯-好物老實説臉書社團發問，詢問大家逛全聯有什麼必買品項，吸引不少人分享回應。網友們的留言五花八門，各有偏好，還有人表示「不管有沒有必買的，進去後出來都要一大袋」，讓人直呼「超好買」。

全聯是不少人有事沒事都會走逛的地方。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

去全聯必買它！許多網友紛紛針對提問分享自己的逛全聯必買清單，像是鮮奶、雞蛋、蔬果、折扣商品等都是大家偏好購買的品項，也有網友認為「魚類都還蠻值得買的」，新鮮且不貴。另外，也有網友逗趣說「必買購物袋」，因為每次都想說買2-3樣東西手拿就好，出來都十幾種，所以購物袋每次都買。

不過，其實青菜蘿蔔各有所好，大家分享的必買品項沒有一定，許多網友表示「沒有(必買)，但每次只是要買某樣東西，出來都是一大袋」、「原本只是去買一樣東西，結果出來都滿滿的一台車」等，由此看出全聯真的好逛到讓人剁手手啦！

有網友推薦全聯必買是「鮮奶」。示意圖／記者黃筱晴攝影

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