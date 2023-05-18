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珍食折扣引論戰！晚上到全聯撿便宜，他提問被糾正：勿當理所當然

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

珍食折扣掀熱議！許多人晚下班，時常就近到便利商店或全聯覓食，也會發現特定時間點後的折扣優惠。日前，就有一名網友在我愛全聯-好物老實説臉書社團提問，表示有些門市會比較晚貼上折扣貼紙，如果商品上還是8折，但時間已超過時間應改貼6折貼紙，拿去結帳店員是否會知道打6折，以此為題向網友發問，引來不少人圍觀發表意見。

原PO表示，全聯通常自下午4點起會在部分商品上貼6折貼紙，並發問「如果已經超過16:00還沒換成6折，拿8折去結帳，就是算8折而已嗎？結帳人員也不會想說要打6折嗎？」吸引許多人留言討論。

有網友解答「上面貼幾折就幾折」、「每一家店時間都不同，櫃檯人員是看標籤結帳，不是看時間結帳」，另有人認為「打折是小確幸，不折是常理」，也有網友表示「打折是惜福，請勿當成理所當然」，沒想到話鋒一轉，竟意外引戰，但也有人緩頰「大家不要言語對立啦」。此外，還有網友分享經驗，因為想要拿到折扣，所以會特別在那邊等貼紙貼上。

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