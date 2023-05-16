快訊

聽到炎亞綸稅金當場嚇傻！曾國城自爆「只有他的一半」

「台版劉德華」四海幫前幫主張建英將辦告別式 警大陣仗戒備

新北法制局長穿這件衣服惹議 綠議員批：藐視議會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

CP值爆表！ 超狂比臉大「炸全雞便當」只要130元 民眾排隊搶翻

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝自鵝有雞燴 龍元店臉書
圖／翻攝自鵝有雞燴 龍元店臉書

物價連漲不停歇！ 哪裡出現CP值美食，都可能讓網友們趨之若鶩。近來桃園有一間便當店，推出超佛心「炸全雞便當」，幾乎要比臉大的「炸全雞」1主菜+3配菜便當，只要130元！

近日有網友在《桃園吃貨老饕美食討論區》臉書社團發文驚訝直呼，桃園龍潭一間便當店推出130元的「炸全雞便當」，真的是史上無敵的便當了，一整隻炸全雞耶，炸全雞便當只賣130元，讓她驚訝直呼「老闆你在想什麼？」

圖／翻攝桃園吃貨老饕美食討論區臉書
圖／翻攝桃園吃貨老饕美食討論區臉書

這間佛心便當店為「鵝有雞燴」，位於桃園龍潭區，店內有多款便當菜色，但近期推出的130元的「炸全雞便當」，除了有一隻比臉大的全雞，還有三樣配菜，但每日限量100份，所以吸引許多民眾排隊搶買。

在這個雞腿便當可能就要破百元的時代，網友們對這份「炸全雞便當」CP值相當有感，紛紛留言表示「這個太猛了」、「注意看！這老闆太狠了」、「沒吃過這樣誇張的便當，真的夠狂」、「特地從桃園區開車來龍潭， 排隊排了1.5小時」、「本來想懷疑全雞份量的，上菜後才知道我錯了，真的太大了。」

圖／翻攝自鵝有雞燴 龍元店臉書
圖／翻攝自鵝有雞燴 龍元店臉書

延伸閱讀：

雞塊、冰炫風買1送1！麥當勞「微牽絲起司排堡」回歸

不怕荷包瘦！ 2速食+2飯店+3吃到飽 小資族「報稅季省荷包」優惠攻略快追

便當

相關新聞

告五人獻唱！金色三麥攜手Marshall 黑色搖滾套餐登場

金色三麥攜手英國傳奇音響品牌Marshall，於5月19日至6月18日推出餐酒饗宴，以 Marshall最具代表性的品牌...

忠孝SOGO農村好物展 50家台灣地方名物一站吃飽買足

SOGO每回推出的在地好物市集，總是能受到主顧客的喜愛，現在SOGO忠孝館5/16至5/22推出「夏果X遊饗農村好物展」...

只有22天！拿坡里「大披薩＋6塊炸雞」520元 組合現省169

隨著適合情人告白心意的「520」即將到來，即日起至6月6日期間，「拿坡里披薩.炸雞」推出浪漫限時優惠，「大披薩+6塊雞腿...

CP值爆表！ 超狂比臉大「炸全雞便當」只要130元 民眾排隊搶翻

超狂比臉大！ 「炸全雞便當」只要130元 每日限量搶翻

不怕荷包瘦！ 2速食+2飯店+3吃到飽 小資族「報稅季省荷包」優惠攻略快追

在錢包最瘦的這一個月份，小資族們還有什麼「報稅季省荷包」的好方法？ udn小編蒐羅後發現5月份還有業者們祭出佛心優惠，2大速食推出炸雞、漢堡優惠餐、2大飯店供應你報稅就請客住房專案、3大吃到飽賺消費點數與加菜贈菜券，到5月底前皆有優惠，一起來追！

限時9天！三商巧福生日慶「牛肉麵、排骨飯」只要95元，加購飲料、小菜升級老饕吃法

吃牛肉麵免百元！三商巧福40周年生日慶來囉，即日起至5/24，連續九天讓你吃好吃滿，招牌原汁牛肉麵、人氣紅燒排骨飯統統只要95元，加入美食卡APP會員還有消費滿額送40元折價券的好康，精打細算吃飽飽趁

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦