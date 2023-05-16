CP值爆表！ 超狂比臉大「炸全雞便當」只要130元 民眾排隊搶翻

物價連漲不停歇！ 哪裡出現CP值美食，都可能讓網友們趨之若鶩。近來桃園有一間便當店，推出超佛心「炸全雞便當」，幾乎要比臉大的「炸全雞」1主菜+3配菜便當，只要130元！

近日有網友在《桃園吃貨老饕美食討論區》臉書社團發文驚訝直呼，桃園龍潭一間便當店推出130元的「炸全雞便當」，真的是史上無敵的便當了，一整隻炸全雞耶，炸全雞便當只賣130元，讓她驚訝直呼「老闆你在想什麼？」

圖／翻攝桃園吃貨老饕美食討論區臉書

這間佛心便當店為「鵝有雞燴」，位於桃園龍潭區，店內有多款便當菜色，但近期推出的130元的「炸全雞便當」，除了有一隻比臉大的全雞，還有三樣配菜，但每日限量100份，所以吸引許多民眾排隊搶買。

在這個雞腿便當可能就要破百元的時代，網友們對這份「炸全雞便當」CP值相當有感，紛紛留言表示「這個太猛了」、「注意看！這老闆太狠了」、「沒吃過這樣誇張的便當，真的夠狂」、「特地從桃園區開車來龍潭， 排隊排了1.5小時」、「本來想懷疑全雞份量的，上菜後才知道我錯了，真的太大了。」

圖／翻攝自鵝有雞燴 龍元店臉書

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