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一次收2家！ 千葉火鍋「三重店、文心店」 5/31結束營業
火鍋控們哭哭！ 以爆表CP值美食吃到飽的千葉餐飲集團火鍋連鎖店，最新官方公告將於5/31解除與「新北三重店、台中文心店」加盟合作，日後這兩地想要吃火鍋的朋友，可再轉往其他分店享用美味吃到飽。
千葉火鍋近日公告貼出「千葉火鍋總部已與台中文心店、台北三重店，終止加盟合作關係，合約到112年5月31日結束」，並同時通知顧客未來享用火鍋「三重客人可前往五股店、淡水店」、「文心店客人可前往享千葉-大里店」。
據千葉集團公關人員表示「由於雙方加盟合約到期不續簽，未來全台還是會有多達20家千葉火鍋連鎖店繼續為大家服務，並且會繼續找尋更合適的店址來滿足顧客。」
對於一次收掉2家千葉火鍋的消息，網民紛紛接著敲碗詢問「何時重返台南」、「宜蘭店會再開嗎」、「汐止來一家吧」、「期待彰化能再回歸」、「期待你們在三重能重新出發」。
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