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千呼萬喚！台日零時差「東京直火漢堡排」登台，東區飄香「這日」排隊6折吃起來

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／肉旨房粉絲頁
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心心念念的滋味！全台首家「正宗東京直火牛肉漢堡」即將開業，主打台日零時差的炭火無敵漢堡排，肉多汁又厚實，一口咬下超過癮，用味蕾帶你秒飛東京。終於，在饕客們的千呼萬喚下，東區一號店將於5/25晚餐時段大公開，快先做筆記啦！

圖／肉旨房粉絲頁
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主打最道地直火牛肉漢堡的「肉旨房」落腳台北東區美食一級戰區，將於5/25正式公開，讓大家親身體驗東京美味「炭火無敵漢堡排」，多汁肉排搭配嚴選好米及頂級生蛋黃，拌在一起吃讓人大呼「旨いu ma i(超可口)」！除了黑毛和牛外，還有月見雞、煙燻豬等漢堡排可選，不吃牛也可以大口吃肉、扒飯，豪邁吃法Get終極美味。

圖／肉旨房粉絲頁
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此外，店家為感謝粉絲熱烈捧場，特別規劃「越排越便宜」的優惠活動，排隊越久就有高達6折的超划算好康，活動詳情可洽肉旨房粉絲頁追蹤最新資訊。值得注意的是，本優惠不與gomaji及其他餐券、折價優惠並行。

肉旨房

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄3號1樓

肉旨房菜單。圖／肉旨房粉絲頁
肉旨房菜單。圖／肉旨房粉絲頁

圖／肉旨房粉絲頁
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