可以吃貓貓！超Q「貓咪蘿蔔糕」快閃新竹巨城，桔醬美乃滋「桔利喵」現炸必吃快衝

貓奴衝風城！主打蔬食料理的「貓咪陀佛」自5/1起至5/31快閃新竹巨城購物中心4F美食街，店家最為吸睛且深受喜愛的商品就是獨門「貓咪蘿蔔糕」，可愛的貓咪造型人氣超高！不論是買來自己品嘗，還是過節送禮都剛剛好。

圖／貓咪陀佛粉絲頁

圖／貓咪陀佛粉絲頁

捨不得吃貓貓！「貓咪陀佛」推廣「蔬食日常化」理念，而「貓咪蘿蔔糕」更是店家強推商品，有「白玉原味蘿蔔糕」、「爆香金針菇蘿蔔糕」等2種口味，貓咪造型不僅可愛又吸睛，買回來下鍋油煎到恰恰，外皮酥脆、內裡軟嫩，不沾醬都涮嘴，讓人一口接一口。

圖／貓咪陀佛粉絲頁

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而在「貓咪陀佛」新竹巨城快閃櫃也能美味現吃，獨家推出快閃限定「現炸恰恰蘿蔔糕」，包含使用五福辣粉增添鹹香風味的「五福辣喵」及客家桔醬與美乃滋絕妙搭配的「桔利喵」兩種創新口味，一次顛覆你對蘿蔔糕的既定印象。

圖／貓咪陀佛粉絲頁

貓咪陀佛｜期間限定快閃櫃

快閃期間：5/1～5/31

地址：新竹巨城購物中心4F美食街

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