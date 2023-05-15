火影20周年特展在高雄盛大舉行！8大場景還原+5大沉浸體驗，還有限定周邊開賣

「火影忍者動畫20週年特展」要在高雄舉辦啦，南部火影迷看過來，自5月16日至7月9日近2個月期間，夢時代購物中心八樓時代會館舉辦火影忍者動畫20週年特展，滿滿台北八大場景及五大沈浸式體驗外，特展更推出高雄獨家場景「穢土轉生」，讓粉絲以大蛇丸的招式進入特展打卡拍照！周邊商品包括「草薙劍拆信刀」正式開賣，還有多款高雄限定新品推出！北部朋友若想預購，可至新光三越南西店預購喔！

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

圖／ WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

而八大經典場景將原汁原味呈現給南部粉絲，從佐助的「萬花筒寫輪眼」到卡卡西老師的「封邪法印」，鳴人父子在第四次忍者大戰使用九尾陰陽陣的「父子共鬥」場面、第四次忍者大戰「五影對戰宇智波斑」的熱血場景、《慕留人 -火影新世代-》中的「螺旋丸」打敗桃式、「七代目火影辦公室」、鳴人及佐助在「終末之谷」的最終戰役，還有「仙人模式」初登場的磅礴場景，全都擬真還原在展場中！

圖／ WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

圖／ WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

不僅如此，五大互動沈浸式體驗也等著粉絲！首先是「通靈陣」結合燈光感應效果，粉絲觸地展開通靈之術，接著來到妙木山深處寺院與「大蛤蟆仙人」合影留念，再來是「火影世界地圖」互動展示台，跟著佐井使用「超獸偽畫」忍術畫出野獸來拍照！加上精心打造的和室「燈箱紙門」透露出角色人物剪影，透過剪影看看誰才是真正的火影鐵粉！

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

票價全票一人360元，營業時間將從每日11點至晚上8點。值得一提的是高雄推出獨家限定周邊。包含角色鼬及20週年紀念兩款造型「冷水壺」，還有台北場熱賣的造型地墊，來到高雄場直接變成加大版超氣派。快揪團跟著火影一起冒險吧。

圖／ WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

圖／ WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

火影忍者動畫20週年高雄特展資訊

展覽日期：2023年5月16日 – 2023年7月9日

展覽地點：高雄市前鎮區中華五路789號8樓（夢時代購物中心8樓 時代會館）

票價：全票$360/優待票$300/愛心票$180

營業時間：11:00~20:00（最後入場時間19:40）

交通資訊：高雄捷運R6凱旋站/高雄輕軌 C5夢時代站

圖／ WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

圖／ WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

延伸閱讀：

．美到看不膩！「2023冬山三奇美徑」系列活動開跑，登6米高台賞「小鹿彩繪稻田」，賞鳥賞花好殺底片

．吃不消！「3家人氣Buffet」近期調漲 「港點吃到飽」6月起漲100元