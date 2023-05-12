快訊

Uber Eats新增「閃電符號」！非會員外送費用可能調高

85歲李家同自曝罹癌！PSA指數超標一定是攝護腺癌？醫教這樣預防

影／林良泰「為中捷鼓掌說」被罵翻！盧秀燕撂重話：有點白目

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拉麵炸雞叉燒「吃到飽只要399元」！加碼「關廟鳳梨無限爽吃」真的要衝了

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／山禾堂拉麵提供
圖／山禾堂拉麵提供

位於桃園市中壢區的山禾堂拉麵，推出了一項令人驚喜的「關廟鳳梨吃到飽」活動，新鮮現切鳳梨吃到飽外還有甜點跟鳳梨啤酒也統統吃到飽，是「鳳梨控」不能錯過的美食饗宴。

圖／山禾堂拉麵提供
圖／山禾堂拉麵提供

在這個鳳梨開始盛產的季節，顧客可盡情享受「關廟鳳梨吃到飽」活動。除了提供現切新鮮的鳳梨吃到飽，還有各式各樣的鳳梨甜點和鳳梨啤酒，絕對能滿足顧客對鳳梨的熱愛，一個人只要399元就能爽吃40種美食與水果，此優惠活動目前已在鳳梨產季開跑，千萬別錯過這難得的機會。

圖／山禾堂拉麵提供
圖／山禾堂拉麵提供

不僅如此，「山禾堂拉麵」真的誠意滿滿，現在用餐每桌都會直接送上一大顆鳳梨，讓顧客可以輕鬆享用新鮮鳳梨。當然，店內還是回歸本業，提供多款美味的拉麵、炸雞、溏心蛋和銷魂叉燒等超過40種食材，全部都是無限爽吃，不用額外加價。最後，這次山禾堂還特別從澎湖直接運送了新鮮海鮮。可以加價爽吃超大虎蝦喔。

圖／山禾堂拉麵提供
圖／山禾堂拉麵提供

圖／山禾堂拉麵提供
圖／山禾堂拉麵提供

山禾堂拉麵

電話：03-4270000

地址：桃園市中壢區長江路136號1樓

時間：11:00-14:30、17:30-21:30

（最晚入場：13:30、20:30）

圖／山禾堂拉麵提供
圖／山禾堂拉麵提供

圖／山禾堂拉麵提供
圖／山禾堂拉麵提供

延伸閱讀：

來點媽咪喜歡的！ 母親節「超商咖啡+手搖甜點」優惠整理 星巴克、7-11咖啡、全家霜淇淋統統買1送1

撐不下去了！ 南投避暑勝地「溪頭、鳳凰園區」7／1起門票調漲一成

吃到飽 拉麵 中壢 甜點 海鮮

相關新聞

拉麵炸雞叉燒「吃到飽只要399元」！加碼「關廟鳳梨無限爽吃」真的要衝了

位於桃園市中壢區的山禾堂拉麵，推出了一項令人驚喜的「關廟鳳梨吃到飽」活動，新鮮現切鳳梨吃到飽外還有甜點跟鳳梨啤酒也統統吃到飽，是「鳳梨控」不能錯過的美食饗宴。

CAFE!N、HOKA期間限定店台北登場！打造BOUNC!NG ZONE體驗區、漂浮Q彈新滋味

台灣咖啡品牌CAFE!N、戶外跑鞋品牌HOKA跨界合作，CAFE!N民權門市於5月12日至7月9日化為「BOUNC!NG ZONE」期間限定店，攜手策展團隊「山陽山陰」結合策劃所長與運動興趣，取HOKA鞋底Q彈特質，打造兩大體驗區、限定咖啡與聯名甜點。

久等！嘉義第一間「壽司郎」要來了 店址傳在這

嘉義人久等了！來自日本的迴轉壽司「壽司郎」近期傳出即將插旗「嘉義」的好消息，儘管尚未獲得官方正式證實，仍令嘉義粉絲們感到...

獨／板橋必吃「黑金滷肉飯」掰了！「大碗公羊肉」6月即將熄燈

板橋人哭哭！位於板橋四維路上，以「羊肉湯」、「黑金滷肉飯」著稱的「大碗公當歸羊肉」，近期宣佈因租約到期，將於6月10日歇...

2023母親節美食優惠盤點！ 30家up「中西日式餐廳」寵愛媽咪大餐推薦　牛排、龍蝦、燒肉火鍋、吃到飽任她選

2023母親節美食優惠！ 30家up「中西式餐廳」大餐推薦 寵愛媽咪牛排、龍蝦、吃到飽任她選

巨無霸壽司盤來了！ 爭鮮集團5款「母親節外帶餐盒」 預購享87折起優惠

母親節將近，爭鮮餐飲集團集合旗下爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、爭鮮gogo、定食8，及MAGiC TOUCH，紛紛推出母親...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦