拉麵炸雞叉燒「吃到飽只要399元」！加碼「關廟鳳梨無限爽吃」真的要衝了

位於桃園市中壢區的山禾堂拉麵，推出了一項令人驚喜的「關廟鳳梨吃到飽」活動，新鮮現切鳳梨吃到飽外還有甜點跟鳳梨啤酒也統統吃到飽，是「鳳梨控」不能錯過的美食饗宴。

圖／山禾堂拉麵提供

在這個鳳梨開始盛產的季節，顧客可盡情享受「關廟鳳梨吃到飽」活動。除了提供現切新鮮的鳳梨吃到飽，還有各式各樣的鳳梨甜點和鳳梨啤酒，絕對能滿足顧客對鳳梨的熱愛，一個人只要399元就能爽吃40種美食與水果，此優惠活動目前已在鳳梨產季開跑，千萬別錯過這難得的機會。

圖／山禾堂拉麵提供

不僅如此，「山禾堂拉麵」真的誠意滿滿，現在用餐每桌都會直接送上一大顆鳳梨，讓顧客可以輕鬆享用新鮮鳳梨。當然，店內還是回歸本業，提供多款美味的拉麵、炸雞、溏心蛋和銷魂叉燒等超過40種食材，全部都是無限爽吃，不用額外加價。最後，這次山禾堂還特別從澎湖直接運送了新鮮海鮮。可以加價爽吃超大虎蝦喔。

圖／山禾堂拉麵提供

圖／山禾堂拉麵提供

山禾堂拉麵

電話：03-4270000

地址：桃園市中壢區長江路136號1樓

時間：11:00-14:30、17:30-21:30

（最晚入場：13:30、20:30）

圖／山禾堂拉麵提供

圖／山禾堂拉麵提供

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