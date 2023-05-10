台北酸菜魚＋1！「吾二酸菜魚」落腳大安區，開幕限定「全面五折」明天先卡位，下飯神器「經典雙魚」必點

台北捷運美食再+1！ 米其林一星的富錦樹台菜香檳創辦人吳羽傑，選在台北東區巷弄開設了「民生輝牛肉鍋」，秉持著把台南家鄉味傳遞給台北的老饕們，每日直送現宰新鮮台南溫體牛，還有有多樣台味熱炒，整體裝潢風格相當復古好拍，讓大家不用到台南也能吃到溫體牛肉鍋！

2023-05-10 16:25