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台北酸菜魚＋1！「吾二酸菜魚」落腳大安區，開幕限定「全面五折」明天先卡位，下飯神器「經典雙魚」必點

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／吾二酸菜魚臉書
圖／吾二酸菜魚臉書

台北「酸菜魚」餐飲市場好熱鬧！刁民酸菜魚、 姥姥酸菜魚等店開幕即掀排隊人潮，現在又一品牌「吾二酸菜魚」正式插旗台北大安區，將於5/11盛大開幕，並大方推出一日限定「全面五折」，快來打卡半價大啖道地川渝美食！

圖／吾二酸菜魚臉書
圖／吾二酸菜魚臉書

圖／吾二酸菜魚臉書
圖／吾二酸菜魚臉書

「酸菜魚」炫風再一波！酸菜魚新品牌「吾二酸菜魚」插旗大安區，鄰近捷運忠孝敦化站，將於5/11正式開幕，特別推出開幕日限定「全面五折」優惠，活動當日中午11:30開始登記候位，限定40組(每組上限4人)，同桌顧客皆加入吾二粉絲專頁並打卡分享，即享5折優惠，超有誠意的大方折扣，直接揪團開吃。

圖／吾二酸菜魚臉書
圖／吾二酸菜魚臉書

圖／吾二酸菜魚臉書
圖／吾二酸菜魚臉書

「吾二酸菜魚」主打經典雙魚，有「吾二冬蔭魚」及「老譚酸菜魚」，兩種口味都開胃下飯，除了加購好料外，還有開胃小品、炸物可以享用，喜歡酸菜魚的朋友可別錯過囉！

吾二酸菜魚｜台北敦化店

地址：台北市大安區忠孝東路四段205巷7弄5號

營業時間：11:30-2:00（整日營業）

備註：僅提供現場候位

開幕活動詳情請洽吾二酸菜魚臉書

吾二酸菜魚菜單。圖／吾二酸菜魚臉書
吾二酸菜魚菜單。圖／吾二酸菜魚臉書

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