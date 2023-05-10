火鍋控又嗨了！「台中火鍋名店」二度插旗台北，限時10天「優惠三重奏」開吃2鹹甜新品

台北火鍋控嗨！來自台中的人氣台式鍋物「萬客什鍋」再度插旗台北，這是繼2021年4月進駐台北後的第二家店，店址位於中山區長安東路，並將自5/11起開始試營運，同步推出優惠三重奏，更有一甜一鹹的新品可以享用，老饕們訂位先訂起來！

圖／萬客什鍋臉書

圖／萬客什鍋臉書

人氣火鍋「萬客什鍋」台北二店將於明(11)日正式試營運，5/11至5/20更推出優惠三重奏，第一重為會員點數5點或招牌點心二選一；第二重是任點鍋物即免費升級新品「蔥燒蝦仁飯」；第三重則是加39元享新品「好運燒麻糬冰」，有甜有鹹一次開吃。

圖／萬客什鍋臉書

圖／萬客什鍋臉書

「萬客什鍋」品牌特色主打創意台菜湯底結合個人石頭小火鍋，像是燒酒雞鍋、剝皮辣椒烏骨雞鍋、爆炒蒜頭蛤蠣烏骨雞鍋等都是人氣必點，也是台中代表性火鍋名店，時常看見滿滿的排隊人潮。

萬客什鍋｜長安東店（台北二店）

地址：台北市中山區長安東路二段81號

營業時間：11:30-3:00

萬客什鍋臉書

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