聽新聞
test
0:00 / 0:00
麥當勞買1送1！麥當勞APP刮出「麥香魚、大麥克」5人氣品項買一送一，母親節限定「這日」開刮
麥當勞APP優惠來啦！麥當勞將於5/12推出一日限定APP專屬任務「獻禮母親節」，凡參與「刮刮樂互動遊戲」就有機會抽中麥香魚、大麥克、OREO冰炫風等人氣品項買一送一，以及購買超值全餐，即贈勁辣鷄腿堡、玉米濃湯等優惠好康。
麥當勞為歡慶一年一度的母親節，將在5/12當日推出APP限定專屬任務「獻禮母親節」，進入活動介面參加「刮刮樂互動遊戲」就能抽中「麥香魚、大麥克、勁辣香鷄翅、酥嫩鷄翅、OREO冰炫風」等5種美味單品買一送一，還有購買任一超值全餐，就送勁辣鷄腿堡或玉米濃湯、4塊原味麥克鷄塊等優惠，母親節好康領起來～
延伸閱讀：
．麥當勞大薯買1送1！兩大外送平台皆適用，另憑「一畫面」享得來速10元加購蛋捲冰淇淋、薯餅
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言