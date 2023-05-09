麥當勞買1送1！麥當勞APP刮出「麥香魚、大麥克」5人氣品項買一送一，母親節限定「這日」開刮

麥當勞APP優惠來啦！麥當勞將於5/12推出一日限定APP專屬任務「獻禮母親節」，凡參與「刮刮樂互動遊戲」就有機會抽中麥香魚、大麥克、OREO冰炫風等人氣品項買一送一，以及購買超值全餐，即贈勁辣鷄腿堡、玉米濃湯等優惠好康。

圖／麥當勞提供

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麥當勞為歡慶一年一度的母親節，將在5/12當日推出APP限定專屬任務「獻禮母親節」，進入活動介面參加「刮刮樂互動遊戲」就能抽中「麥香魚、大麥克、勁辣香鷄翅、酥嫩鷄翅、OREO冰炫風」等5種美味單品買一送一，還有購買任一超值全餐，就送勁辣鷄腿堡或玉米濃湯、4塊原味麥克鷄塊等優惠，母親節好康領起來～

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