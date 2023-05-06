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飾品店居然開咖啡廳了！「Café in vacanza」聯合魚刺人推限定玫瑰重軟乳酪雞蛋糕

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／vacanza提供
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台灣飾品品牌vacanza居然推租咖啡廳了！全新飾品概念咖啡廳「Café in vacanza」正式誕生於台北敦南，不僅如此還與人氣雞蛋糕品牌魚刺人合作推出限定餐點「玫瑰重軟乳酪」雞蛋糕。日前確認將於5月7日正式開幕，希望消費者們帶來不一樣的購物與咖啡體驗。

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Vacanza著重日常生活中的營造美學，這也是飾品品牌首次將飾品與咖啡結合，可說是「全台獨創」，不僅創造了新型態的飾品購物空間，每個人帶著飲料進店都沒問題，就是要消費者享受宛如度假般自由輕鬆的購物體驗。目前位於台北敦南的店鋪也已經全面改造為「Café in vacanza」咖啡廳，結合純白牆面與深色精緻木桌，再加上無邊際座位區，質感提升視覺非常舒適。

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為了吸引顧客消費還與紅遍台餐的雞蛋糕品牌「魚刺人」合作，聯合推出限定款「玫瑰重軟乳酪雞蛋糕」，強調無任何添加物，並研製出重乳酪口感，配上熬煮荔枝的酸甜感與玫瑰香雞蛋糕，令人垂涎三尺。確定5月7日正式開幕，預期也將推出活動優惠，更多消息請上vacanza粉專查詢。

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