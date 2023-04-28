「生搾蒙布朗瀑布」來了！瑰季手作甜品SOGO忠孝館快閃限定 「豪華金箔栗子蒙布朗、小山園抹茶蒙布朗」必吃

以瀑布般宣洩的栗子泥和巧克力碎片製成且在日本引領甜點話題風騷的「生搾蒙布朗瀑布」，其手作品牌「瑰季手作甜品」4月29日起要在台北開限定快閃店啦，不僅如此還有兩種獨家口味要販售，甜點控絕對不能錯過！

圖／瑰季手作甜品提供

瑰季手作甜品所研製的「生搾蒙布朗瀑布」，其中「生搾」，代表的是新鮮製作，而「榨」則是指現場擠壓製作。這款甜點製作非常耗時，需要將栗子蒸煮90分鐘，打成完全無顆粒的栗子泥後，才能呈現出滑順又超療癒的畫面，也讓人讚嘆該甜點品牌對味蕾與視覺的堅持，才能端上一道道好看又好吃的甜點。

圖／瑰季手作甜品提供

圖／瑰季手作甜品

至於瑰季手作甜品即將在4月29日於台北SOGO忠孝館推出快閃店，而且「獨家」販售兩款限定口味，包括「豪華金箔栗子蒙布朗」和「小山園抹茶蒙布朗」等兩種。前者基底甚至可客製化選擇「蛋白霜餅加鮮奶油」或「香草冰淇淋」，再搭配手工熬煮的碎栗子醬和巧克力碎片，每一口都是幸福；後者則在栗子泥中混入日本京都丸久小山園的頂級抹茶粉，夾層配上紅豆泥，味道保留經典但又創新。此外，現場也販售國宴指定霜淇淋「香草」和「蜂巢」兩種口味。把握機會吃起來了啦！

圖／瑰季手作甜品提供

「瑰季手作甜品」台北SOGO忠孝館快閃店

地點：台北SOGO忠孝館推出快閃店

活動時間：4月29日至5月14日

獨家販售：「豪華金箔栗子蒙布朗」和「小山園抹茶蒙布朗」等兩種

圖／瑰季手作甜品提供

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