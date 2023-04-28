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貓奴們注意！3公尺「橘貓重重」進駐大安森林公園，還有市集可逛

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／來自瘋貓祭
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貓奴們注意了！近日台北市大安森林公園捷運站出現了一隻「高達3公尺的超巨型橘貓」，又被稱作「橘貓重重」，以超厭世的表情和超耍廢的坐姿吸引著路人的目光。不但可以拍萌照，現在還有市集可以逛，不論週末或散步都可以享受愜意的時光。

圖／來自瘋貓祭
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「橘貓重重」其實是由瘋貓祭打造的裝置藝術，高度長達3公尺，每到一處都能吸引著眾人的目光。這個巨型貓咪還有著大肚腩模樣的特殊設計，與十隻橘貓九隻胖的特性相呼應，讓人不禁會心一笑。此次「橘貓重重」將會在5月6日至5月7日以及6月10日至6月11日的兩個週末，隨著「吉刻市集」快閃至捷運大安森林公園的陽光大廳，預期能夠吸引更多的旅客和貓奴前來「打卡拍照」。

圖／來自瘋貓祭
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不僅如此，也不要錯過這次在大安森林公園站的「橘貓重重、吉刻市集」活動。時間為5月6日至5月7日以及6月10日的下午14點到19點，藉由逛市集與拍照可以和這隻超巨型橘貓建立起專屬「貓奴們」獨特的回憶。趕快把時間空下來規劃一下行程，一起來探訪這個超萌的貓咪吧！

圖／來自瘋貓祭
圖／來自瘋貓祭

大安森林公園站「橘貓重重、吉刻市集」

活動時間：5月6日至5月7日； 6月10日至6月11日，每日下午2點至7點

活動地點：台北捷信義線「大安森林公園站」陽光大廳

圖／來自瘋貓祭
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圖／來自瘋貓祭
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大安森林公園 市集 裝置藝術

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